سامسونج تطلق جهاز Galaxy Tab S6 Lite

أطلقت سامسونج نموذج عام 2024 من Galaxy Tab S6 Lite، ويعد الجهاز اللوحي مرغوبًا لدرجة أن الشركة تطلقه للمرة الثالثة.

وطرحت الشركة الإصدار الأصلي من الحاسوب اللوحي في عام 2020، وأعادت إصداره في عام 2022 مع تغييرات طفيفة، ويوجد الآن نموذج عام 2024.

ولا يزال الجهاز يتمتع بالمواصفات الأساسية كما هي، إذ هناك شاشة من نوع LCD بقياس قدره 10.4 بوصات وبدقة قدرها 2000×1200 بكسل مع نسبة عرض إلى ارتفاع قدرها 15:9 وقلم S Pen وبطارية بسعة قدرها 7040 ميلي أمبير.

وتوجد إصدارات Wi-Fi و LTE لأولئك الذين يريدون الاتصال أثناء التنقل. وحصل نموذج عام 2024 من الجهاز اللوحي Galaxy Tab S6 Lite على مجموعة شرائح جديدة، مع أن سامسونج لم تذكر أيًا منها.

وتسرد ورقة المواصفات معالجًا ثماني النواة بتردد قدره 2.4 جيجاهرتز و 2.0 جيجاهرتز، في حين أن نموذج عام 2022 كان مزودًا بمعالج Snapdragon 732G بتردد قدره 2.3 جيجاهرتز أو معالج Snapdragon 720G بتردد قدره 1.8 جيجاهرتز. وتدعي المعلومات غير الرسمية أن مجموعة الشرائح هي Exynos 1280.

ويأتي الجهاز مزودًا بذاكرة وصول عشوائي قدرها 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية قدرها إما 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت، مع فتحة microSD لإضافة المزيد من سعة التخزين.

ويعمل الجهاز اللوحي بواجهة المستخدم One UI 6.1 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14.

وكانت سامسونج قد زودت نموذج عام 2022 بواجهة المستخدم One UI 4.0 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 12، وحصل الجهاز سابقًا على واجهة المستخدم One UI 6.0.

ويَعد الجهاز اللوحي بما يصل إلى 14 ساعة من تشغيل الفيديو و 12 ساعة من تصفح الويب عبر LTE و 13 ساعة عبر Wi-Fi.

ولا توجد معلومات عن سرعة الشحن، مع أن كلا النموذجين السابقين من Galaxy Tab S6 Lite كانا يأتيان بقوة شحن قدرها 15 واطًا.

ويأتي الجهاز بأبعاد قدرها 244.5 ملم × 154.3 ملم × 7.0 ملم، وبوزن قدره 467 جرامًا، مع مكبرات صوت استريو AKG، وتوجد كاميرا خلفية بدقة قدرها 8 ميجابكسل مع ضبط تلقائي للصورة وكاميرا أمامية بدقة قدرها 5 ميجابكسل.

ويتوفر Galaxy Tab S6 Lite بلونين، هما الأخضر والرمادي. ولا توجد أسعار مدرجة في الوقت الحالي.