زوم تكشف عن منصة Zoom Workplace 

كشفت شركة زوم عن منصتها الجديدة للتعاون والإنتاجية Zoom Workplace، التي تضم مجموعة واسعة من الأدوات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وتوفر المنصة مكانًا واحدًا لفرق العمل من أجل التعاون، والتفاعل مع العملاء، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاجية عبر الذكاء الاصطناعي.

وتجلب منصة Zoom Workplace كافة البرامج والأدوات التي تتيحها شركة زوم تحت مظلة واحدة للاجتماعات والدردشة والتفاعل عبر الهاتف.

ومن الجدير بالذكر أن المنصة الجديدة موجهة على نحو أساسي لعملاء خدمات أمازون السحابية AWS، ويمكن للعملاء الاشتراك فيها عبر متجر AWS Marketplace.

وقالت زوم عبر موقعها الرسمي إنها ضمنت أكثر من 40 خدمة مختلفة من خدمات أمازون السحابية في منصتها الجديدة Zoom Workplace، ومنها الحوسبة والتخزين والتشفير، كما تسمح للعملاء باستخدام مفاتيح التشفير الخاصة بهم للمساعدة في حماية بيانات معينة.

وقال غرايم جيديس، الرئيس التنفيذي للنمو في زوم: “بإتاحة زوم عبر عرض خاص في AWS Marketplace، أصبحنا قادرين على الوصول إلى المزيد من العملاء ومجهزين على نحو أفضل لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من إدماج التقنيات الخاصة بهم”.

ويوفر مساعد الذكاء الاصطناعي Zoom AI Companion العديد من المزايا المهمة، مثل تلخيص الاجتماعات، وصياغة مسودة جداول الأعمال، والمساعدة في إعداد العاملين الاجتماعات عبر توفير المعلومات من الاجتماعات السابقة وملاحظاتها، كما يمكنه تعيين تذكيرات على نحو تلقائي للمهام المذكورة في أثناء الاجتماعات.

ويمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي تقديم ملخصات الاجتماعات بما يصل إلى 36 لغة، مما يساعد الشركات الكبيرة المتعددة الجنسيات على تسهيل التواصل بين موظفيها.