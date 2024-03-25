بات جيلسنجر سيلقي الكلمة الافتتاحية في معرض COMPUTEX 2024

أعلن مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني (TAITRA)، المنظم لمعرض COMPUTEX، أن بات جيلسنجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، سيلقي الكلمة الافتتاحية في معرض COMPUTEX 2024 في يوم الرابع من يونيو لهذا العام.

وسيُعقد معرض COMPUTEX 2024، المعرض التكنولوجي المشهور عالميًا الذي يضم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي التوليدي، بين الرابع من يونيو والسابع من يونيو.

وسيركز جيلسنجر على موضوع المعرض الرئيسي وهو الذكاء الاصطناعي، إذ سيعرض منتجات إنتل الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي في أجهزة الحواسيب الشخصية ومراكز البيانات.

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر من مجلس تنمية التجارة الخارجية التايواني، سيناقش بات جيلسنجر دور منتجات إنتل، ومنها سلسلة معالجات Xeon بالذكاء الاصطناعي ومعالجات Gaudi و Core Ultra، في تقديم فرصٍ جديدة لأجهزة الحواسيب الشخصية السحابية ومراكز البيانات وتطبيقات الشبكة والحافة.

إن الجزء الأكثر إثارة للاهتمام في كلمة إنتل الافتتاحية في معرض COMPUTEX 2024 سيكون الجانب المتعلق بمنتجات الجيل القادم المعززة بالذكاء الاصطناعي في أجهزة الحواسيب الشخصية ومراكز البيانات.

وتستعد إنتل لإطلاق العديد من المنتجات، ومنها:

معالجات Arrow Lake و Lunar Lake لأجهزة الحواسيب المكتبية والمحمولة.

معالجات Granite Rapids لمراكز البيانات.

معالجات Xeon Sierra Forest من الجيل السادس المقرر إطلاقها في وقت لاحق من هذا العام، ومن أبرز مزايا هذا الجيل قدومه مع 288 نواة مصممة لمشغلي شبكات vRAN لتحسين أداء شبكات الجيل الخامس 5G.

معالجات Gaudi 3 لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي.

وحدات معالجة الرسوم Battlemage.

ومن المقرر إطلاق جميع هذه المنتجات في عام 2024 أو عام 2025، لذلك يمكن لشركة إنتل أن تعرضها وتكشف مزايا أدائها، أو تطلق بعضها رسميًا في معرض COMPUTEX 2024.