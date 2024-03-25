إنفيديا تواجه خططًا لكسر هيمنتها على الذكاء الاصطناعي

يخطط تحالف من شركات التكنولوجيا يضم جوجل وكوالكوم وإنتل لتخفيف قبضة إنفيديا على الذكاء الاصطناعي من خلال محاربة السلاح السري لعملاقة الرقاقات، وهو البرمجيات التي تربط المطورين برقاقاتها.

وتعد جوجل وكوالكوم وإنتل جزءًا من التحالف الذي يحاول كسر هيمنة إنفيديا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وحصلت الشركة على قيمتها السوقية البالغ قدرها 2.2 تريليون دولار من خلال إنتاج رقاقات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت شريان الحياة الذي يغذي العصر الجديد لمطوري الذكاء الاصطناعي التوليدي، بدءًا من الشركات الناشئة وحتى مايكروسوفت وألفابت و OpenAI.

ولا تقل التعليمات البرمجية التي طورتها الشركة على مدار 20 عامًا أهمية عن رقاقاتها، إذ إنها تساعد في جعل المنافسة مع الشركة شبه مستحيلة.

ويعتمد أكثر من 4 ملايين مطور عالمي على منصة برمجيات CUDA من إنفيديا لبناء الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الأخرى.

وقال فينيش سوكومار، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في شركة كوالكوم، في مقابلة مع وكالة رويترز: “نحن نظهر للمطورين كيفية الانتقال من منصة إنفيديا”.

وتخطط مؤسسة التسريع الموحد UXL لبناء مجموعة من البرمجيات والأدوات التي قد تكون قادرة على تشغيل أنواع متعددة من رقاقات تسريع الذكاء الاصطناعي، حسبما قال المسؤولون التنفيذيون المشاركون في المجموعة لوكالة رويترز.

ويهدف المشروع المفتوح المصدر إلى جعل التعليمات البرمجية تعمل عبر أي جهاز، بغض النظر عن الشريحة والأجهزة.

وتعتمد المؤسسة في جهودها على OneAPI، وهو معيار مفتوح المصدر اعتمدته إنتل لواجهة برمجة التطبيقات الموحدة المخصصة للاستخدام عبر معماريات مختلفة لتسريع الحوسبة.

وقال بيل هوجو، كبير تقنيي الحوسبة العالية الأداء في جوجل، لوكالة رويترز في مقابلة: “يتعلق الأمر بكيفية إنشاء نظام بيئي مفتوح وتعزيز الإنتاجية والاختيار في الأجهزة في سياق أطر التعلم الآلي”.

وتعد جوجل عضوًا مؤسسًا لمؤسسة التسريع الموحد وتساعد في تحديد الاتجاه التقني للمشروع.

وتستعد اللجنة التوجيهية التقنية لمؤسسة التسريع الموحد لتحديد المواصفات التقنية في النصف الأول من هذا العام.

ويخطط المهندسون لتحسين التفاصيل التقنية بحلول نهاية العام، ويشددون على الحاجة إلى بناء أساس متين ليشمل المساهمات من شركات متعددة يمكن نشرها أيضًا عبر أي شريحة أو جهاز.

وتسعى مؤسسة التسريع الموحد إلى جذب شركات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى شركات تصنيع الرقاقات.

ومنذ إطلاقها في شهر سبتمبر من عام 2023، بدأت مؤسسة التسريع الموحد بتلقي مساهمات تقنية من أطراف خارجية حريصة على استخدام التكنولوجيا المفتوحة المصدر.

وتسعى المؤسسة إلى إنشاء نموذج برمجة قياسي للحوسبة مصمم للذكاء الاصطناعي، وتخطط لتخصيص مواردها نحو معالجة مشكلات الحوسبة الملحة المهيمن عليها عدد قليل من صانعي الرقاقات، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الحوسبة العالية الأداء.

وتغذي هذه الخطط المبكرة هدف المنظمة الطويل المدى المتمثل في جذب عدد كبير من المطورين إلى منصتها.

وتهدف مؤسسة التسريع الموحد إلى دعم أجهزة إنفيديا وتعليماتها البرمجية على المدى الطويل.

وتعد خطط مؤسسة التسريع الموحد واحدة من العديد من الجهود الرامية إلى إضعاف هيمنة إنفيديا على البرمجيات التي تشغل الذكاء الاصطناعي.

وقد ضخ ممولو المشاريع أكثر من 4 مليارات دولار في 93 جهدًا منفصلًا، وتزايد الاهتمام بإزاحة إنفيديا في العام الماضي.

واستحوذت الشركات الناشئة الهادفة إلى إحداث ثغرة في هيمنة إنفيديا على ما يزيد قليلًا على ملياري دولار في عام 2023 مقارنة بمقدار 580 مليون دولار في عام 2022.

وتعد CUDA من إنفيديا بمنزلة منصة كاملة المزايا وتنمو باستمرار من خلال مساهمات الشركة ومجتمع المطورين.