أفضل الميكروفونات للبث المباشر والتسجيل الصوتي

تؤثر جودة الميكروفون الذي تختاره لتسجيل المحتوى الصوتي أو عند تصوير مقاطع الفيديو الاحترافية في جودة المحتوى الذي تشاركه مع الجمهور خاصة إذا كنت من مُنشئي المحتوى في تطبيقات التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

من ناحية أخرى، تحتاج إلى ميكروفون جيد في حالات البث المباشر، والاجتماعات من بُعد، أو إذا كنت تعمل في مجال التدريس وتُسجّل محاضرات للطلاب.

بغض النظر عن طبيعة عملك التي تتطلب استخدام ميكروفون، عليك اختيار واحد يتمتع بمواصفات جيدة وسهل الاستخدام ويتوافق مع معظم الأجهزة، ويمكن أن تجد الميكروفون المناسب في القائمة التالية التي تتضمن 5 من أفضل الميكروفونات للبث المباشر وتسجيل المحتوى الصوتي:

1- ميكروفون Shure MV7:

Shure MV7 هو ميكروفون عالي الجودة مناسب للبث المباشر، وتسجيل البودكاست، وهو مناسب أيضًا للمقابلات. ويُعدّ هذا الميكروفون خيارًا شائعًا لمنشئي المحتوى ذوي الخبرة، ومع ذلك يناسب Shure MV7 المبتدئين أيضًا؛ لأنه سهل الاستخدام.

يمكنك توصيل Shure MV7 بحاسوبك المحمول عبر كابل USB أو كابل XLR للإعدادات الصوتية الأكثر تقدمًا، ويتوافق هذا الميكروفون مع حواسيب ماك، وحواسيب ويندوز.

يُباع ميكروفون Shure MV7 بسعر قدره 1320 ريالًا سعوديًا.

2- ميكروفون Alias Pro XLR:

Alias Pro XLR هو ميكروفون مصمم خصوصًا لمنشئي المحتوى، ويمتاز بأنه يقدم صوتًا واضحًا وعالي الجودة، ويمكن إعداده واستخدامه بسهولة، كما أنه مصمم للاتصال بحاسوبين في وقت واحد.

يتصل هذا الميكروفون بالحاسوب عبر كابل USB-C، وعند تثبيت تطبيق سطح المكتب الخاص بالميكروفون يمكنك الوصول إلى مزايا إضافية متعددة، أبرزها: إلغاء الضوضاء بالذكاء الاصطناعي.

يُباع ميكروفون SteelSeries Alias Pro بسعر قدره 1568 ريالًا سعوديًا.

3- ميكروفون HyperX QuadCast S:

يمكن استخدام ميكروفون HyperX QuadCast S للعمل واللعب، ويأتي مع حامل لتسهيل وضعه على المكتب، ويمتاز بأنه خفيف الوزن ويحتوي على مرشح مدمج؛ مما يعني أنك لن تضطر إلى شراء مرشح للحصول على صوت بجودة عالية.

يضم هذا الميكروفون إضاءة RGB قابلة للتخصيص، ويأتي مع مستشعر يمكنك النقر فوقه لكتم صوت الميكروفون ويؤدي ذلك أيضًا إلى إطفاء الإضاءة، فإذا كان الضوء يعمل، يكون الميكروفون نشطًا، وإذا كان الضوء مغلقًا، فسيكون الميكروفون صامتًا.

يُباع ميكروفون HyperX QuadCast S بسعر قدره 595 ريالًا سعوديًا.

4- ميكروفون Blue Snowball iCE:

إذا كنت تبحث عن ميكروفون يوفر صوتًا رائعًا ويُباع بسعر يقل عن 100 دولار، فإن Blue Snowball Ice هو الخيار المناسب لك.

يأتي هذا الميكروفون بتصميم أنيق وهو صغير الحجم؛ مما يجعله مناسبًا للمكاتب ومساحات التسجيل الصغيرة، ويتيح لك الحامل الثلاثي القوائم القابل للتعديل تعيين الارتفاع المناسب للتسجيل.

يتصل هذا الميكروفون بحاسوبك عبر كابل USB ويتوافق مع حواسيب ويندوز وماك، ويمكنك استخدامه بسهولة للبث المباشر، وتسجيل البودكاست وأي محتوى صوتي، ولتعزيز وضوح صوتك في مكالمات سكايب واجتماعات العمل في زوم.

يُباع ميكروفون Blue Snowball iCE بسعر قدره 149 ريالًا سعوديًا.

5- ميكروفون Blue Yeti:

يُعدّ Blue Yeti من أكثر الميكروفونات شهرة للبث المباشر وتسجيل المحتوى، فهو يُنتج صوتًا واضحًا وعالي الجودة عند تسجيل مقاطع الفيديو لمنصة اليوتيوب، وفي حالات البث في منصة Twitch، وعند تسجيل البودكاست، وفي أثناء إجراء الاجتماعات في زوم، ويمكنك تثبيت البرنامج الخاص بهذا الميكروفون لضبط إعدادات التسجيل بالطريقة المناسبة لك.

يتوافق ميكروفون Blue Yeti مع حواسيب ويندوز وحواسيب ماك، ويأتي مع حامل لتسهيل وضعه على المكتب، ويتوفر بثلاثة ألوان مختلفة، هي: الفضي والأسود والأزرق.

يُباع ميكروفون Blue Yeti بسعر قدره 429 ريالًا سعوديًا.