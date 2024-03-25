آبل تعتزم إعادة تصميم الشاشة الرئيسية في iOS 18

تخطط شركة آبل لإعادة تصميم الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون وجعلها أكثر قابلية للتخصيص مع نظام iOS 18 القادم، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ الأمريكية في تقرير أخير.

ولم تكشف الوكالة عن المزيد من التفاصيل بشأن التغييرات الأخرى المنتظرة في واجهة المستخدم في نظام iOS 18، لكن تقارير أخرى أفادت بأن آبل ستمنح المستخدمين تحكمًا أكبر في الأيقونات وترتيبها وأماكن وجودها في الشاشة الرئيسية دون قيد.

وكانت آبل قد بدأت إتاحة إمكانية تخصيص الشاشة الرئيسية في هواتف آيفون مع نظام iOS 14، كما أضافت العديد من خيارات التخصيص للخط والوقت والتاريخ والخلفيات في شاشة القفل في نظام iOS 16.

وفي نظام iOS 17 الحالي، أتاحت آبل خاصية StandBy التي تحول شاشة آيفون إلى شاشة عرض، وميزة بطاقات جهات الاتصال في تطبيق الهاتف، بالإضافة إلى تحسين التطبيقات المصغرة “الويدجت” وجعلها تفاعلية.

ومن المقرر أن تعلن شركة آبل نظام التشغيل iOS 18 في مؤتمر المطورين السنوي WWDC منتصف العام الجاري، مع إضافة مزايا وتغييرات أخرى مرتبطة بوظائف الذكاء الاصطناعي التوليدي في سيري وتطبيقات النظام الأخرى.

ويعتقد أن آبل ستركز على “أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة التي تساعد في إدارة الحياة اليومية” بدلًا من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تشبه ChatGPT.

وأفادت بلومبرغ بأن بعض موظفي آبل يعتقدون أن نظام iOS 18 سيكون أكبر ترقية لهواتف آيفون.

وتشير تقارير حديثة إلى أن آبل قد تدمج أحد روبوتات الدردشة التابعة لشركات أخرى، مثل روبوت Gemini المملوك لجوجل، كما تجري آبل مفاوضات مع شركات أخرى.