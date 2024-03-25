آبل تعتزم إطلاق نظارة فيجن برو في الصين

أعلن تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل أن شركته تعتزم إطلاق نظارتها الجديدة فيجن برو في الأسواق الصينية في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وجاءت تصريحات كوك ردًا على سؤال من الصحافة خلال فعاليات منتدى التنمية الصيني في بكين، حيث أكد كوك أن نظارة الواقع المختلط ستُطلق في الصين في عام 2024.

وأضاف كوك أن آبل ستواصل زيادة الاستثمار في البحث والتطوير في الصين، بحسب التصريحات التي نشرتها وكالة رويترز نقلًا عن وسائل إعلام محلية.

ومن الجدير بالذكر أن كوك قد زار متجر جينغان الذي افتتحته آبل في مدينة شنغهاي ضمن زيارته الأخيرة للصين.

ويُعد ذلك أول تأكيد رسمي صريح من الشركة الأمريكية بشأن توفر نظارة فيجن برو في دولة محددة بخلاف الولايات المتحدة التي شهدت إطلاق النظارة مطلع فبراير الماضي.

ويأتي اهتمام آبل بالسوق الصينية على وجه الخصوص في أعقاب تراجع مبيعات الشركة هناك وخاصةً هواتف آيفون مع انكماش الاقتصاد المحلي والمنافسة الشرسة مع الشركات المحلية والعودة الأخيرة غير المتوقعة لشركة هواوي.

وكانت آبل قد صرحت بأن نظارتها الجديدة ستُطلق في المزيد من الدول في وقت لاحق من عام 2024، لكن الشركة لم تقدم إطارًا زمنيًا محددًا، أو تكشف عن تلك الدول التي ستصلها النظارة.

ويُعتقد أن نظارة فيجن برو ستتوفر في عدد محدود من الأسواق العالمية قبل مؤتمر آبل القادم للمطورين الذي ينعقد عادةً في شهر يونيو من كل عام.