يبذل الكثير من الناس قصارى جهدهم لتناول طعام صحي وتحسين عاداتهم الغذائية، ولكن قد يكون من الصعب العثور على خيارات صحية في كل الأوقات، ودون التخطيط للوجبات الصحية، يصبح من السهل الاستمرار في العادات الغذائية السيئة المتمثلة في تناول وجبات غير صحية، وأنواع غير مناسبة من الأطعمة، وكميات كبيرة تفوق حاجة الجسم.

وللمساعدة في تحسين العادات الغذائية طُوّرت العديد من تطبيقات تتبع النظام الغذائي المناسبة للأجهزة القابلة للارتداء، ومنها: الخواتم الذكية، وأبرز الشركات التي تركز في هذا الهدف هي شركة سامسونج؛ إذ ستطلق خاتمها الذكي الأول Galaxy Ring في وقت قريب، وتسعى الشركة إلى إتاحة تطبيق Samsung Food لمستخدمي الخاتم لمساعدتهم في إنشاء خطط غذائية وتتبع البيانات الصحية.

كيف سيساعدك خاتم سامسونج Galaxy Ring الذكي في تحسين عاداتك الغذائية؟

تعمل شركة سامسونج على إدماج Galaxy Ring في تطبيق Samsung Food الذي طورته شركة Whisk، وهو تطبيق لتخطيط الوصفات والوجبات الغذائية المتنوعة استحوذت عليه شركة سامسونج في عام 2023.

يمكن لمُستخدمي خاتم سامسونج Galaxy Ring الذكي، الاستفادة من تطبيق Samsung Food لإنشاء الخطط الغذائية وتعرّف الوصفات الصحية الجديدة، وتسجيل البيانات المتعلقة بعاداتهم الغذائية لتحسينها بمرور الوقت.

يمكن أن يساعدك استخدام الخاتم الذكي وتطبيق Samsung Food في تطوير نظام غذائي مناسب لاحتياجاتك الخاصة، ومشابه للأنظمة التي يُعدها اختصاصي التغذية. ومع ذلك، لا ينبغي استخدام هذا التطبيق بديلًا للعلاج الطبي أو في الحالات التي تحتاج إلى تخطيط غذائي علاجي يتطلب تدخل اختصاصي التغذية.

من ناحية أخرى، سيساعد تتبع النظام الغذائي والنشاط البدني والمؤشرات الصحية باستخدام جهاز واحد قابل للارتداء وهو خاتم Galaxy Ring في تحسين نمط الحياة بنحو عام، وتعزيز الصحة.

فإذا كنت تبحث عن طريقة سهلة لتتبع المؤشرات الصحية ولياقتك البدنية وعاداتك الغذائية، فقد تكون الأجهزة القابلة للارتداء مثل: Galaxy Ring هي الحل المناسب لك. ومع استمرار الشركات في إدماج تقنياتها في التطبيقات المتخصصة في تحسين العادات الصحية والعادات الغذائية، من المُحتمل ظهور أجهزة جديدة قابلة للارتداء أكثر تطورًا في المستقبل.

متى ستطلق شركة سامسونج خاتم Galaxy Ring؟

ستطلق شركة سامسونج خاتمها الذكي Galaxy Ring قبل نهاية عام 2024، ولكنها لم تقدم موعدًا محددًا، وتشير التوقعات إلى أن سامسونج قد تطرح الخاتم خلال شهر يوليو القادم عند طرح الجيل القادم من هواتفها القابلة للطي (Galaxy Z Fold 6).