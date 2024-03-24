عماد موستاك يستقيل من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Stability AI

استقال عماد موستاك من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة Stability AI، وهي إحدى الشركات البريطانية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، في أعقاب خلافات مع المستثمرين ومغادرة كبار الموظفين داخل الشركة.

وقالت الشركة في إعلان لها عبر موقعها الرسمي إن الرئيس التنفيذي للعمليات، شان شان وونغ والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، كريستيان لافورتي سيعملان كرئيسين تنفيذيين مشاركين على نحو مؤقت، في حين يغادر موستاك مجلس إدارة الشركة.

وفي منشور له عبر منصة إكس، قال موستاك إنه اتخذ قرار الاستقالة، وإنه سيركز على حل مشكلة “تركيز السلطة” في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعُرفت شركة Stability AI بأداتها الشهيرة Stable Diffusion، وهي إحدى الأدوات الأولى التي ظهرت من أجل توليد الصور عبر الذكاء الاصطناعي، كما وسعت الشركة مجالها من أجل إتاحة أدوات قادرة على توليد النصوص والصوت والفيديو.

ونجحت الشركة في جذب الكثير من الاستثمارات إليها مع بداية انطلاقها، وقد قُدرت قيمتها بنحو مليار دولار عام 2022.

وواجهت الشركة الناشئة بعض المشكلات خلال الآونة الأخيرة، وأفادت تقارير صحفية بأن الشركة عرضت نفسها للبيع تحت ضغط المستثمرين على الإدارة بسبب أزمات مالية، وقد أُجريت بعض المحادثات مع عدة شركات خريف العام الماضي من أجل ذلك، كما شهدت الشركة مغادرة كثير من الموظفين على مستويات رفيعة.

ومن الجدير بالذكر أن عماد موستاك ولد عام 1983 لأسرة بنغالية في الأردن، ثم عادت أسرته بعد ولادته إلى بنغلاديش التي قضى فيها طفولته الأولى، قبل أن تهاجر أسرته إلى المملكة المتحدة، وهو في عمر السابعة. وقد درس موستاك الرياضيات وعلوم الحاسوب في جامعة أكسفورد.

ويُعد موستاك من أبرز الشخصيات في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أسهم في تأسيس شركة Stability AI عام 2019 بعد أن تولى مناصب مختلفة في صناديق التحوط الاستثمارية ومشاريع العملات المشفرة، بالإضافة إلى مشاريعه الخاصة.

وأفادت وكالة بلومبرغ بأن التوترات تصاعدت العام الماضي بين شركة Stability AI وبعض أكبر مستثمريها إلى الحد الذي دعت فيه شركة Coatue Management موستاك إلى التنحي في رسالة إلى مجلس الإدارة، كما غادر العديد من كبار الموظفين خلال الأشهر الأخيرة.

وتثير تلك التغيرات الأخيرة القلق بشأن مستقبل الشركة الناشئة التي أحدثت منتجاتها طفرة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وساعدت الكثير من المؤسسات والباحثين عبر مشاريعها المفتوحة المصدر.