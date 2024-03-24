روبوت Gemini Advanced أم Copilot Pro.. أيهما تستخدم؟

توفر كل من جوجل ومايكروسوفت إصدارات مجانية من روبوتات الدردشة الخاصة بها، لكن الإصدارات المأجورة توفر مزايا أكثر من الإصدارات المجانية؛ إذ توفر جوجل روبوت الدردشة Gemini Advanced الذي يقترن بخدمات Google One AI Premium والذي يُعد منافسًا قويًا لروبوت Copilot Pro من مايكروسوفت.

يتوفر كل من Gemini Advanced و Microsoft Copilot Pro بالسعر نفسه؛ إذ يمكنك الاشتراك في أي من الإصدارين بسعر قدره 20 دولارًا شهريًا والوصول إلى مزايا متقدمة لا توفرها الإصدارات المجانية من كلا الروبوتين.

لكن أيهما الأفضل لك؟

أولًا: متطلبات الاشتراك في Gemini Advanced و Microsoft Copilot Pro:

توفر جوجل نسخة تجريبية مجانية لمدة شهرين لتجربة استخدام Gemini Advanced قبل دفع قيمة الاشتراك، وأما مايكروسوفت فتوفر نسخة تجريبية مجانية من Copilot Pro لمدة شهر.

الاشتراك في أي من الخدمتين سهل ولا يتطلب سوى توفر حساب في جوجل لتتمكن من الاشتراك في Gemini Advanced، وستحتاج إلى حساب في مايكروسوفت إذا أردت الاشتراك في Copilot Pro.

ثانيًا: المزايا الأساسية:

1- روبوت Gemini Advanced:

يُعدّ Gemini Advanced من أبرز وأحدث روبوتات الذكاء الاصطناعي، وقد وحدّت جوجل روبوت الدردشة Bard ومساعد الذكاء الاصطناعي المدمج في تطبيقات الإنتاجية Duet تحت اسم Gemini في فبراير.

وروبوت الدردشة Gemini Advanced هو الإصدار المأجور من هذا الروبوت، ويعتمد على النموذج اللغوي Gemini Ultra 1.0، ويُعدّ هذا الروبوت مثاليًا للمهام المرتبطة بالبرمجة، والتفكير المنطقي، وغيرها من المهام المعقدة، ومن أبرز مزايا هذا الروبوت أنه لا يوجد حد لعدد الردود المسموح بها في المحادثة الواحدة.

تركز جوجل في الإنتاجية، لذلك ستضيف Gemini Advanced إلى تطبيقات Workspace الخاصة بها، ومنها: Gmail و Docs و Slides و Meet؛ مما يسمح بتسريع إنجاز المهام المختلفة.

يدعم Gemini Advanced أيضًا مزية تسمى الإضافات، تتيح لك القيام بالعديد من المهام عندما تكون في تطبيق روبوت الدردشة. وما عليك سوى كتابة @ في بداية المطالبة، ثم يمكنك توجيه Gemini إلى تطبيق أو خدمة تابعة لجوجل، مثل: خرائط جوجل، أو جيميل، أو جوجل درايف، أو يوتيوب. وبعد ذلك، اكتب المطالبة التي تتضمن المهمة التي تريد إنجازها في التطبيق أو الخدمة التي أضفت اسمها في أول المطالبة، ويمكنك استخدام هذه المزية للبحث أو التلخيص أو التخطيط أو التنظيم.

2- روبوت Microsoft Copilot Pro:

تتمتع مايكروسوفت بشراكة استراتيجية مع شركة OpenAI منذ عام 2021، وقد ساعدت هذه الشراكة شركة مايكروسوفت في إدماج النماذج اللغوية الخاصة بشركة OpenAI في العديد من منتجاتها، ومنها: متصفح Edge وتطبيق Designer وخدمات Microsoft 365 الإنتاجية، وقد أطلقت مايكروسوفت روبوت Bing Chat، ثم حدثت اسمه إلى Copilot، وأضافته إلى جميع منتجاتها.

يعتمد روبوت Copilot Pro وهو الإصدار المأجور من روبوت Copilot على النموذجين اللغويين GPT-4 و GPT-4 Turbo؛ مما يُتيح للمستخدمين الحصول على استجابات دقيقة وسريعة، كما يستفيد مستخدمو Copilot Pro من مزايا مساعد الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الإنتاجية والإبداع من مايكروسوفت.

فقد ضمّنت مايكروسوفت Copilot Pro في العديد من تطبيقات Office، مثل: Outlook و Word و Excel و PowerPoint و OneNote، ويمتاز هذا الروبوت بتكامله مع تطبيقات Microsoft 365، وهو مثالي للمساعدة في مهام البرمجة، ويمكنه توليد الصور الاحترافية اعتمادًا على النموذج اللغوي DALL-E 3.

ثالثًا: أيهما أفضل، Gemini Advanced أم Copilot Pro؟

كلا الروبوتين من أبرز روبوتات الدردشة ويعتمد اختيار أحدهما بنحو أساسي على التطبيقات التي تستخدمها عادة للعمل والإنتاجية.

يتوفر Gemini Advanced كجزء من خدمة Google One AI Premium عبر 150 دولة ومنطقة، ويناسب هذا الروبوت أي شخص يعتمد في عمله على تطبيقات جوجل بنحو أساسي.

من ناحية أخرى، يتوفر Microsoft Copilot Pro في 222 دولة ومنطقة، وهو مناسب لأي شخص يُفضل استخدام تطبيقات الإنتاجية من مايكروسوفت.