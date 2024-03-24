جوجل تستعد لإعلان هاتف بكسل 8a

تستعد شركة جوجل لعقد مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2024 منتصف شهر مايو المقبل، ومن المتوقع أن تكشف الشركة أيضًا عن هاتفها المنتظر بكسل 8a.

وينتمي هاتف جوجل بكسل 8a للفئة المتوسطة كما هي الإصدارات السابقة له، وسيُكشف عنه مع بعض الأجهزة الأخرى خلال المؤتمر الذي يركز بالأساس على التطبيقات والخدمات ونظام أندرويد.

ووفقًا لما ذكرته تسريبات أخيرة، فإن هاتف بكسل 8a سيأتي بترقيات واضحة مقارنة بالإصدار الحالي 7a.

ومع أن الهاتف الجديد سيأتي بشاشة من نوع OLED بالحجم نفسه الموجود في الإصدار الحالي، فإن هناك تحسنًا منتظرًا في معدل التحديث ودرجة السطوع، إذ سيأتي هاتف بكسل 8a بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 1400 شمعة.

وسيدعم هاتف بكسل 8a الاتصال بشاشات العرض عبر منفذ USB-C، كما سيعمل الهاتف بمعالج Tensor G3، كما هو الحال في هواتف بكسل 8 وبكسل 8 برو التي طرحتها جوجل أواخر العام الماضي.

ومن المتوقع أن يحتفظ هاتف بكسل 8a بمواصفات الكاميرا نفسها الموجودة في الإصدار الحالي، وهي كاميرا رئيسية بدقة قدرها 64 ميجابكسل، وكاميرا أخرى واسعة المجال بدقة قدرها 13 ميجابكسل، لكن قد ترفع جوجل جودة التصوير عبر آليات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

ومن المتوقع أن تعلن جوجل توفر هاتفها الجديد على نطاق أوسع مقارنة بالإصدار السابق الحالي المتاح في عدد محدود من الأسواق، وذلك بسعر قد يبدأ من 500 دولارٍ أمريكي.