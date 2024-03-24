أفضل الساعات الذكية المناسبة للطلاب 

تُعدّ الساعات الذكية من أبرز الأجهزة القابلة للارتداء المناسبة للطلاب، فهي تساعدهم في تنظيم وقتهم، وتشجعهم على الحفاظ على لياقتهم البدنية، وتساعدهم في تتبع الإشعارات التي تصل إلى الهاتف دون الحاجة إلى إمساك الهاتف بنحو متكرر.

وسواء كنت طالبًا في الجامعة أو الكلية، أو تريد شراء ساعة ذكية لطالب في المرحلة الابتدائية ستجد الطراز المناسب لك في القائمة التالية التي تتضمن 5 من أفضل الساعات الذكية للطلاب من جميع الأعمار:

1- ساعة سامسونج Galaxy Watch 6:

تُعدّ ساعة Galaxy Watch 6 من سامسونج أفضل ساعة ذكية تعمل بنظام أندرويد للمستخدمين من مُختلف الفئات ومنها طلبة الكلية والجامعة. وتعمل هذه الساعة بواجهة المستخدم One UI 5 ونظام Wear OS 4، وتحتوي على مزايا حديثة ومتطورة، وتدعم العديد من التطبيقات.

قد تكون ساعة Galaxy Watch 6 باهظة الثمن لبعض الطلبة الذين يبحثون عن ساعات ذكية متوسطة السعر، لكنها مثالية لأي طالب يبحث عن ساعة ذكية تتمتع بمواصفات قوية دون التفكير في السعر.

يمكنك الرد على المكالمات وإرسال الرسائل النصية والرد عليها واستخدام تطبيق واتساب وغيره من التطبيقات للبقاء على اتصال بزملاء الدراسة، كما تتضمن هذه الساعة مجموعة متنوعة من مزايا تتبع اللياقة البدنية والمؤشرات الصحية؛ مما يشجعك على ممارسة التمارين الرياضية والحفاظ على لياقتك البدنية، وهذا بدوره يحسّن التركيز والصحة بنحو عام.

وفيما يتعلق بعمر البطارية، تحتوي ساعة Galaxy Watch 6 على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير في الساعة تدوم طوال اليوم.

تُباع ساعة سامسونج Galaxy Watch 6 بسعر قدره 250 دولارًا.

2- ساعة آبل Watch SE (الجيل الثاني):

تُعدّ ساعة آبل Watch SE من أفضل الساعات الذكية المتوفرة في الأسواق والمفضلة لدى مُستخدمي هواتف آيفون، وتأتي هذه الساعة مع العديد من المزايا التي تسمح لك بتتبع المؤشرات الصحية المُختلفة، وتتبع الأنشطة الرياضية، والمكالمات والإشعارات، وتُعدّ هذه الساعة مناسبة للطلاب الذين يستخدمون هاتف آيفون ويبحثون عن ساعة من إنتاج شركة آبل تكون متوسطة السعر.

تحتوي هذه الساعة على جميع المستشعرات الأساسية التي ستحتاج إليها لمراقبة النوم، وتتبع جميع الأنشطة الرياضية، وستحصل أيضًا على مزايا الأمان الأساسية، مثل: (مكالمات الطوارئ) Emergency SOS، و(اكتشاف السقوط) Fall Detection و(اكتشاف الاصطدام) Crash Detection، وتمتاز Watch SE بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 18 ساعة؛ مما يسمح لك باستخدامها طوال الوقت الذي تكون فيه في الجامعة أو في المدرسة.

تُباع ساعة آبل Watch SE بسعر يبدأ من 249 دولارًا.

3- ساعة Amazfit GTS 4:

لا يملك معظم الطلاب عادة الكثير من المال، لذلك تُعدّ الساعات الذكية المنخفضة السعر مثل: Amazfit GTS 4 خيارًا مثاليًا للطلاب ذوي الميزانية المحدودة.

تُباع هذه الساعة بسعر يقل عن 200 دولار، وتدعم العديد من مزايا تتبع الصحة واللياقة البدنية، بالإضافة إلى دعم المساعد الصوتي أليكسا، وتتضمن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS). وباستخدام هذه الساعة يمكنك أيضًا تتبع إشعارات الهاتف والرد على الرسائل.

إذا كنت تريد إصدارًا أرخص وأخف وزنًا من Amazfit GTS 4، فيمكنك الحصول على Amazfit GTS 4 Mini. فهي مطابقة لها في التصميم ولكنها أرخص من GTS 4 وتفتقر إلى بعض المزايا المتوفرة في GTS 4.

تُباع ساعة Amazfit GTS 4 بسعر قدره 180 دولارًا.

4- ساعة Fitbit Versa 4:

تتمتع ساعة Fitbit Versa 4 بمزايا قوية، وتُعدّ مناسبة لطلاب الكلية والجامعة، وتتضمن هذه الساعة مجموعة واسعة من مزايا تتبع المؤشرات الصحية واللياقة البدنية، وتمتاز بعمر البطارية الطويل.

تدعم هذه الساعة تقنية الاتصال القريب المدى (NFC)؛ مما يسمح بإجراء المدفوعات اللاتلامسية، وتمتاز بأنها خفيفة الوزن ويمكن ارتداء Versa 4 طوال اليوم في أثناء المحاضرات وفي أثناء ممارسة الأنشطة المصاحبة للمناهج الدراسية دون الشعور بعدم الراحة.

تُباع ساعة Fitbit Versa 4 بسعر قدره 219 دولارًا.

5- ساعة Garmin Bounce:

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية مناسبة للطلاب الصغار، فاختر ساعة Garmin Bounce التي تأتي مع مزايا الخصوصية والأمان، وتصميمها مناسب للصغار، وهي مريحة وخفيفة الوزن.

أضافت Garmin نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ودعم اتصال الواي فاي، وتقنية البلوتوث، وأجهزة استشعار لقياس المؤشرات الصحية والنشاط البدني إلى ساعة Bounce الذكية، كما أن هذه الساعة خفيفة الوزن ولكنها متينة؛ مما يجعلها مناسبة للأطفال.

هناك عدد قليل من التطبيقات الأساسية المضمنة في الساعة، وواجهة المستخدم سهلة الاستخدام، ويمكن للأطفال الذين هم دون سن العاشرة معرفة كيفية استخدام ساعة Garmin Bounce الذكية في غضون دقائق قليلة دون الحاجة إلى المساعدة.

يمكنك استخدام التطبيق المصاحب للساعة في هاتفك لتعيين مهام لطفلك، مثل: إكمال الواجبات المدرسية وغير ذلك.

تُباع ساعة Garmin Bounce بسعر قدره 150 دولارًا.