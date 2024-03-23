OpenAI تعتزم إطلاق GPT-5 منتصف العام الجاري

تخطط شركة OpenAI، مطورة روبوت ChatGPT، لإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد GPT-5 منتصف العام الجاري، وفقًا لما ذكره موقع أخبار المال والأعمال “بيزنس إنسايدر” في تقرير جديد نقلًا عن مصادر في الشركة.

وأفاد التقرير بأن الشركة “تسير على الطريق الصحيح” لطرح الجيل الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي GPT في وقتٍ ما في منتصف العام، على الأرجح خلال فصل الصيف، بحسب المصادر المزعومة.

وأضاف التقرير أن بعض عملاء المؤسسات تلقوا حديثًا عروضًا توضيحية لأحدث نموذج ذكاء اصطناعي للشركة والتحسينات المرتبطة به في روبوت ChatGPT.

وأثنى أحد المديرين التنفيذيين الذين اطلعوا حديثًا على GPT-5 على أدائه، وخاصةً مع حالات الاستخدام المرتبطة به، وتعاطيه مع البيانات الخاصة بشركته.

ومن الجدير بالذكر أن شركة OpenAI نفسها لم تحدد تاريخًا بعينه لإطلاق الإصدار الجديد من نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها.

وأفاد أحد الأشخاص المطلعين بحسب تقرير “بيزنس إنسايدر” بأن الشركة ما زالت تدرب GPT-5 حتى الآن. وبعد انتهاء مرحلة التدريب، ستبدأ الشركة اختبارات السلامة الداخلية، وهي عملية يتحدى فيها الموظفون ومجموعة مختارة من الغرباء عادةً النموذج بطرق مختلفة للعثور على المشكلات قبل إتاحتها للجمهور.

ولا يوجد إطار زمني محدد لاستكمال اختبارات السلامة؛ لأن الشركة من المفترض أن تصلح الأخطاء والمشكلات المكتشفة في مرحلة اختبارات السلامة، وقد يؤخر ذلك إطلاق أي إصدار عن الموعد المحدد.