Gamdias تكشف عن سلسلة المبردات الهوائية Boreas Digital

أعلنت شركة GAMDIAS، العلامة التجارية المتخصصة في مجال التبريد الهوائي وقطع غيار الحاسوب الثانوية، إطلاق سلسلة المبردات الهوائية Boreas Digital المخصصة للمعالجات المركزية.

وتتضمن هذه السلسلة إصدار BOREAS M2-51D وإصدار BOREAS E2-41D، إذ يتميز كل طراز بخمسة أنابيب نحاسية متطورة مع تقنية التلامس المباشر بين سطح المبرد وسطح غطاء المعالج المركزي، وقاعدة سميكة من النحاس، ومروحة PWM العالية الأداء بحجم قدره 120 ملم، وشاشة رقمية لعرض درجات حرارة المعالج المركزي في الوقت الفعلي.

واعتمدت GAMDIAS على طلاء أسود اللون لإصداري (BOREAS M2-51D و BOREAS E2-41D) وطلاء أبيض اللون لإصداري (BOREAS M2-51D WH و BOREAS E2-410 WH)، كما تأتي هذه المبردات بغطاء علوي مزود بشاشة LCD لعرض درجات حرارة المعالج المركزي.

ويتمتع المبرد بمروحة عالية الجودة بحجم قدره 120 ملم يمكنها توفير معدل التدفق الحجمي للهواء الذي يصل إلى 72.94 قدمًا مكعبة في الدقيقة (CMF)، وتولد معدل ضجيج يصل إلى 32 ديسيبل، وبسرعة دوران تصل إلى 1800 دورة في الدقيقة.

ويوفر مبرد وحدة المعالجة المركزية وصولًا دون عوائق إلى فتحات ذاكرة DIMM الموجودة في اللوحة الأم والتي تمكن المستخدمين من ترقية ذاكرة الوصول العشوائي بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، يتوافق هذا المبرد الهوائي مع مقابس إنتل LGA 1700، و LGA 1151، و LGA 1150، و LGA 1155، و LGA 1156، و LGA 1200، وLGA 2011، و LGA 2066، و AM5، و AM4 من AMD.