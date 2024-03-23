AWS وإنفيديا توسعان التعاون بينهما لدفع ابتكارات الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت كل من أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وهي شركة تابعة لشركة أمازون دوت كوم، وشركة إنفيديا أن وحدات معالجة الرسوم المستندة إلى معمارية Blackwell الجديدة ستتوفر في أمازون ويب سيرفيسز.

وستعتمد أمازون ويب سيرفيسز على رقاقات GB200 Grace ووحدات معالجة الرسوم B100، مما يوسع التعاون الإستراتيجي الطويل الأمد بين الشركتين لتقديم البنية التحتية والبرامج وأكثر الخدمات أمانًا وتقدمًا لمساعدة العملاء في تطوير إمكانيات جديدة للذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتواصل إنفيديا وأمازون ويب سيرفيسز الجمع بين أفضل ما لديهما من التقنيات، ومن ذلك أنظمة إنفيديا التي تتميز بمنصة مستندة إلى معمارية Blackwell الجديدة وبرامج الذكاء الاصطناعي المحسنة، وأمن متقدم في خدمة (AWS KMS) ونظام Nitro من أمازون ويب سيرفيسز، وشبكات EFA petabit، وخدمة Amazon EC2 UltraCluster للحوسبة السحابية المرنة.

وكلتاهما توفران البنية التحتية والأدوات التي تمكن العملاء من إنشاء وتشغيل الاستدلال في الوقت الفعلي في نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) التي تصل إلى عدة تريليونات من المعلَمات (parameters)، وهي القيم العددية التي تحدد وظيفة الشبكة العصبية في معالجة البيانات، وبكلفة أدنى من وحدات معالجة الرسوم من الجيل السابق في خدمة Amazon EC2.

وصرح آدم سيليبسكي، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون ويب سيرفيسز قائلًا: “التعاون العميق بين الشركتين يعود لأكثر من ١٣ عامًا، إذ أطلقنا معًا أول نموذج لوحدة معالجة الرسوم السحابية في العالم في أمازون ويب سيرفيسز، واليوم نقدم مجموعة واسعةً من حلول وحدات معالجة الرسوم من إنفيديا للعملاء. ويعد معالج إنفيديا Grace Blackwell من الجيل القادم خطوة مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي وحوسبة وحدة معالجة الرسوم. وعند إدماجه في الحوسبة الفائقة لخدمة Amazon EC2 UltraClusters وفي نظام Nitro الفريد الخاص بنا، فإننا نتيح للعملاء إنشاء وتشغيل نماذج اللغة الكبيرة البالغة تريليونات من المعلَمات بسرعة عالية وعلى نطاق واسع وبطريقة آمنة. ومعًا نواصل الابتكار لجعل أمازون ويب سيرفيسز أفضل مكان لتشغيل وحدات معالجة الرسوم من إنفيديا في السحابة”.

وتحدث جين-سن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا ومديرها التنفيذي، قائلًا: “يحقق الذكاء الاصطناعي اختراقات بوتيرة غير مسبوقة، مما يؤدي إلى تطبيقات ونماذج أعمال جديدة في مختلف الصناعات. ويساهم تعاوننا مع أمازون ويب سيرفيسز في تسريع قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، وفي الوقت نفسه يوفر للعملاء قوة حوسبة هائلة”.

وبناءً على نجاح أنظمة EC2 P5 التي تعمل بوحدة معالجة الرسوم H100، تخطط أمازون ويب سيرفيسز لتقديم أنظمة EC2 بمعالجات B100 الجديدة التي بدأ نشرها في خدمات EC2 UltraClusters لتسريع تدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي على نطاق واسع.

وستتوفر وحدات معالجة الرسوم GB200 على منصة إنفيديا DGX Cloud، وهي منصة ذكاء اصطناعي صُممت مع أمازون ويب سيرفيسز، التي تمنح مطوري القطاع المهني وصولًا مباشرًا إلى البنية التحتية والبرامج اللازمة لبناء ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة.