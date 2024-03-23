7 نصائح من كاسبرسكي تساعدك في الحماية من الاختراق

في ظل عالمنا الرقمي المترابط، باتت محاولات الاختراق ظاهرةً شائعةً، بل هي مسألة وقت فقط قبل استهدافك. فمع تطور أساليب المجرمين السيبرانيين، قد تجد نفسك تفاعلت مع أحدهم دون قصد، أو ضغطت على رابط للتصيد الاحتيالي دون وعي.

ولأن الوقاية خير من العلاج، يقدم خبراء كاسبرسكي نصائح قيّمة حول الخطوات التي يجب اتّخاذها عند ملاحظة أي نشاط مشبوه، لتجنب الوقوع ضحية للاختراق، وهذه النصائح هي:

1- لا تُفصح عن معلومات إضافية:

إذا شعرت بالريبة عند توجيهك إلى موقع ويب بعد النقر على رابط، أو عند طلب بياناتك، مثل: اسمك، أو بريدك الإلكتروني، أو رقم هاتفك، أو معلومات بطاقتك المصرفية، فلا تتردد بإغلاق الموقع فورًا.

وإذا كنت تتحدث مع شخصٍ ما عبر الهاتف، وبدت المحادثة غريبة، أغلق المكالمة على الفور ولا ترد إذا عاود الاتصال. وإذا كنت في خضم اجتماع عبر الإنترنت باستخدام تطبيق من تطبيقات مكالمات الفيديو، قم بإنهائه فورًا وأغلق التطبيق.

2- افصل جهازك عن شبكة الإنترنت:

تُعدّ هذه الخطوة ضرورية عند تثبيت أي تطبيقات بطلب من أحدهم، أو إذا عبث أحدهم بحاسوبك باستخدام أدوات التحكم من بعد، وإذا حدث هذا، فمن المحتمل أن تكون البرمجيات الخبيثة قد وصلت إلى حاسوبك أو هاتفك الذكي. وفي هذه الحالة؛ لمنع المجرمين السيبرانيين من التحكم في جهازك من بعد، افصله عن الإنترنت عن طريق إيقاف تشغيل (الواي فاي) Wi-Fi وبيانات الهاتف أو افصل كابل الإيثرنت عن حاسوبك.

3- ضع نفسك مكان المخترق:

إذا كنت قد زرت بالفعل موقع ويب مشبوه، أو تحدثت عبر الهاتف، فحاول أن تتذكر أي معلومات أدخلتها في الموقع أو شاركتها مع المتصل. هل هي العنوان والاسم، أو رقم الهاتف، أو رقم البطاقة البنكية؟ أو ربما كلمة المرور أو رمز المصادقة الثنائية المُرسل إليك عبر رسالة قصيرة؟ إذا شاركت اسمك، وعنوانك، ورقم هاتفك فقط، لن تحتاج إلى اتخاذ أي إجراء آخر.

لكن قد يُصبح الوضع أسوأ إذا شاركت معلومات أكثر حساسية، مثل: كلمات المرور أو صور لمستندات لشخصية أو معلومات مصرفية. وإذا وقعت فريسة لذلك الفخ، فيقول خبراء كاسبرسكي إنه يجب عليك اتباع الخطوتين التاليتين.

4- غير كلمات المرور فورًا:

يجب عليك تغيير كلمات المرور بانتظام لجميع حساباتك. ومع ذلك، إذا تعرضت في أي وقت لمحاولة اختراق عبر أحد التطبيقات، فمن الضروري أن تسجل الدخول بسرعة إلى الحساب المعني وتغير كلمة المرور على الفور.

وإذا تعرض جهازك نفسه للاختراق وفصلته عن الإنترنت، فاستخدم جهازًا آخر بدلًا من توصيل الجهاز الذي يحتمل أن يكون قد اُخترق. وعند محاولة الوصول إلى أي خدمات، أدخل عنوان الموقع يدويًا بدلًا من النقر على الروابط الموجودة في رسائل البريد الإلكتروني.

5- اتصل بالمصرف أو مُزوّد الخدمة الخاص بك:

إذا شاركت أرقام بطاقتك المصرفية أو أي معلومات مالية أخرى مع المخترقين، فاتصل بالبنك على الفور. إذ يمكنك عادةً حظر البطاقات من خلال التواصل مع خط ساخن مخصص لتلك الأمور، وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول وحسابك الشخصي عبر الموقع الإلكتروني.

أما بالنسبة للأنواع الأخرى من البيانات، مثل: تفاصيل الحساب المصرفي، فيوصي خبراء كاسبرسكي باستشارة متخصصين من المصرف حول إجراءات الحماية التي يجب اتخاذها.

6- تحقق من جهازك:

إذا اتبعت نصيحة فصل جهازك – سواء كان حاسوبًا أو هاتفًا ذكيًا – عن الإنترنت بسبب احتمالية اختراقه، فتحقق منه جيدًا بحثًا عن البرمجيات الخبيثة أو البرامج التي يحتمل أن تكون غير آمنة قبل إعادة الاتصال بالشبكة. وإذا كان لديك نظام حماية شامل مُثبّت، مثل: Kaspersky Premium، فتأكد من تحديث قواعد بيانات الحماية وتمكين جميع تقنيات الحماية والفحص، ثم قم بإجراء أعمق فحص ممكن، مع تطبيق الإعدادات التي لا تقتصر قدرات اكتشافها على البرمجيات الخبيثة، بل تشمل أيضًا البرمجيات المحتملة الخطورة مثل: أدوات التحكم من بعد.

وإذا كان جهازك لا يتمتع بالحماية أو إذا كانت قواعد البيانات قديمة، فاستخدم جهازًا آخر لتنزيل برنامج الحماية من الموقع الرسمي للشركة. ويمكنك بعد ذلك نقل ملفات التثبيت عبر وحدة تخزين محمولة مثل: وحدة تخزين USB، أو بطاقة SD.

7- تحقق من وجود أي نشاط مشبوه:

بعد اتخاذ جميع الخطوات السابقة؛ تأكد من أن المخترقين لم يتمكنوا من الوصول إلى الحسابات التي يحتمل أن تكون عُرضة للخطر. وإذا كان الأمر متعلقًا بمتاجر عبر الإنترنت أو حسابات مصرفية، فتحقق من قائمة مشترياتك الأخيرة. وإذا رأيت أي عمليات شراء لم تقم بها، فحاول إلغاءها عن طريق الاتصال بالمتجر عبر الإنترنت أو البنك الذي تتعامل معه.

تحقق أيضًا من المنشورات الأخيرة، والأصدقاء الجدد، ومحتوى ألبوم الصور، وما إلى ذلك، عبر حساباتك في منصات التواصل الاجتماعي. وتحقق من محادثاتك الأخيرة في تطبيقات المراسلة للتأكد من عدم إرسال أي رسائل احتيالية من حسابك.

بالإضافة إلى هذه النصائح، فيما يلي بعض الإجراءات الاحترازية التي يمكنك اتخاذها سابقًا:

استخدم كلمات مرور فريدة لا يمكن تمييزها، وفعّل مزية المصادقة الثنائية لكل حساب، وهنا سيساعدك تطبيق إدارة كلمات المرور من كاسبرسكي المزود بأداة مصادقة مُدمجة في إنشاء كلمات مرور فريدة جديدة وتخزين كل من كلمات المرور ورموز المصادقة المميزة.

ثبّت نظام أمان شامل في جميع الأجهزة الذكية التي تستخدمها، إذ سيؤدي ذلك إلى منع معظم محاولات التصيد الاحتيالي بالإضافة إلى الوصول غير المصرح به وقرصنة الحاسوب، كما سيساهم في رصد الفيروسات والبرمجيات الخبيثة فورًا، وتنظيف حاسوبك إذا كان مصابًا بالفعل.