ون بلس تكشف عن سماعتها اللاسلكية OnePlus Buds V

كشفت شركة ون بلس الصينية عن سماعتها اللاسلكية الجديدة OnePlus Buds V، وهي سماعة لاسلكية رخيصة الثمن أعلنتها الشركة بالتوازي مع إعلان هاتفها الجديد Ace 3V.

وتتميز السماعة بمكبر صوت ديناميكي حجمه 12.4 ملم مطلي بالتيتانيوم، وتقول الشركة إنه يوفر صوتًا عميقًا وواضحًا ، كما تروج الشركة لتقنية تطلق عليها اسم “Dolby Panoramic Sound” لتقديم تجربة استماع حية خاصةً عند اقتران السماعة بهواتف ون بلس التي تدعم تقنية Dolby Atmos.

وتحتوي سماعة OnePlus Buds V على ميكروفونات مزدوجة مع خاصية إلغاء الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI للتخلص من الضوضاء في المحيط، والتركيز على صوت المكالمة ليصل واضحًا وخاليًا من التشويش.

ويمكن تخصيص الصوت على نحو أوسع من خلال ثلاثة أوضاع للصوت، أو إنشاء إعدادات خاصة أخرى للصوت من خلال تطبيق HeyMelody.

وتأتي السماعة بتصميم منحنٍ يتناسب بشكل مريح مع قناة الأذن، وتتميز السماعة بوزن خفيف، إذ تزن كل سماعة 4.3 جرامات فقط، لضمان راحة أكبر في أثناء أوقات الاستماع الطويلة.

وفيما يتعلق بالبطارية، فإن السماعة تحتوي على بطارية يمكنها الصمود حتى 8 ساعات، وتمنح البطارية المدمجة في علبة الشحن السماعة 38 ساعة من العمل إجمالًا، وتُشحن السماعة عبر منفذ USB C.

وتتصل السماعات بالأجهزة عبر تقنية بلوتوث 5.3، مما يوفر اتصالًا مستقرًا مع زمن وصول منخفض يبلغ 94 ميلي ثانية.

ويمكن التحكم في السماعة عبر لمس الجزء الخارجي، للتشغيل والإيقاف والرد على المكالمات أو إنهائها، والتبديل بين مقاطع الصوت.

وتحمل سماعة OnePlus Buds V ميزة مقاومة الغبار والرذاذ بمعيار IP55 ، مما يجعلها مناسبة للتمرينات الرياضية أو الجري تحت المطر الخفيف.

وتأتي السماعة بثلاثة ألوان، هي الأبيض والأزرق والأسود، وستكون متاحة للبيع بسعر قدره 20 دولارًا أمريكيًا.