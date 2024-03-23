واتساب تتيح تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات

أطلقت منصة المراسلة الفورية واتساب ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إمكانية تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات، بحد أقصى 3 رسائل في كل محادثة.

وكانت المنصة قد أطلقت العام الماضي ميزة تثبيت الرسائل، لتتيح للمستخدمين تمييز الرسائل ذات المعلومات المهمة لتظهر أعلى نافذة الدردشة قبل زيادة عدد الرسائل المثبتة في كل محادثة.

وسمحت المنصة للمستخدمين بتثبيت رسالة واحدة فقط في كل محادثة، وفي حال تثبيت رسالة أخرى، فإن التطبيق يلغي تثبيت الرسالة السابقة، لكن يمكن الآن تثبيت 3 رسائل في آن واحد.

وباتت تلك الميزة متاحة في الدردشات الفردية والجماعية، ويمكن تثبيت أي رسالة، سواء كانت رسالة نصية أو صورة أو رموزًا تعبيرية أو استطلاعات الرأي.

وتُمكِّن تلك الميزة المستخدمين من الوصول إلى الرسائل والمعلومات المهمة بسهولة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مربع البحث في كل مرة، إذ تكون موجودة على نحو دائم أعلى نافذة الدردشة.

وما زالت طريقة تثبيت الرسائل في واتساب كما هي عن طريق الضغط مطولًا على الرسالة، واختيار “تثبيت” Pin من القائمة، كما يتيح التطبيق أيضًا اختيار مدة تثبيت الرسالة؛ إما لمدة قدرها 24 ساعة أو سبعة أيام (الاختيار الافتراضي) أو 30 يومًا.

وفيما يتعلق بالمحادثات الجماعية، يمكن للمسؤولين التحكم في صلاحية أفراد المجموعة في تثبيت الرسائل، وإذا كان بإمكان كل فرد في المجموعة تثبيت الرسائل، أو جعل ذلك مقتصرًا فقط على مسؤول المجموعة.

وتظهر الرسائل المثبتة على هيئة لافتات متحركة في الجزء العلوي من المحادثات، بحيث يمكن الوصول بسهولة إليها بضغطة واحدة.

وأشارت واتساب إلى أن كافة الرسائل المثبتة تظل آمنة من خلال آلية التشفير التام من طرف إلى طرف، مثل بقية الرسائل التي يتبادلها المستخدمون.