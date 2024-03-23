موزيلا تتخلى عن شريكها للخصوصية Onerep

أنهت موزيلا شراكتها مع شريكها للخصوصية Onerep بعد أن اعترف الرئيس التنفيذي لشركة حماية الهوية Onerep بوجود علاقات مع وسطاء البيانات.

وقالت المؤسسة غير الربحية التي تدعم متصفح الويب فايرفوكس: “لا تتوافق المصالح والأنشطة المالية الخارجية للرئيس التنفيذي لشركة Onerep مع قيمنا، مع أن بيانات العملاء لم تكن معرضة للخطر أبدًا”.

وأضافت موزيلا في شهر فبراير خدمة إزالة البيانات من Onerep ضمن اشتراك Monitor Plus الجديد البالغ سعره مقدار 9 دولارات شهريًا.

وتتيح الخدمة للمستخدمين البحث عن معلوماتهم الشخصية عبر الويب وإرسال طلبات الإزالة عبر العشرات من مواقع الويب، وكل ذلك من خلال شراكة موزيلا مع Onerep.

وكانت موزيلا قد أطلقت خدمة Monitor في عام 2018 تحت اسم Firefox Monitor، وهي تتحقق من البيانات من موقع الويب Have I Been Pwned للسماح للمستخدمين بمعرفة إذا كانت عناوين البريد الإلكتروني أو كلمات السر مسربة في خروقات البيانات.

ووجد تقرير متعمق من Krebs on Security أن الرئيس التنفيذي البيلاروسي لشركة Onerep، ديميتري شيليست، أسس العشرات من شبكات البحث عن الأشخاص على مدار عدة سنوات.

ونشر شيليست لاحقًا بيانًا يعترف فيه بأنه لا يزال يمتلك حصة ملكية في موقع Nuwber الذي يتيح للزائرين البحث عن الأشخاص بناءً على أسمائهم أو رقم هاتفهم أو عنوانهم أو بريدهم الإلكتروني.

وأوضح شيليست أنه لا يوجد أي تبادل أو مشاركة للمعلومات بين Nuwber و Onerep، وقال: “قد يبدو ارتباطي بشركة بحث عن الأشخاص غريبًا. في حال لم أتخذ هذا المسار الأولي من خلال التعمق في كيفية عمل مواقع بحث الأشخاص، فلن يكون لدى Onerep أفضل التقنيات في هذا المجال. أدرك الآن أنني لم أوضح هذا الأمر أكثر في الماضي”.

وبعد بيان شيليست، قررت موزيلا إنهاء شراكتها القصيرة الأمد مع Onerep، وقالت المؤسسة غير الربحية: “نعمل الآن على ترسيخ خطة انتقالية من شأنها أن توفر للعملاء تجربة سلسة ونستمر في وضع اهتماماتهم في المقام الأول”.

ولم تذكر موزيلا إذا كانت تبحث عن شريك خصوصية جديد ليحل محل Onerep، أو أنها تخطط لإيقاف الخدمة كليًا.