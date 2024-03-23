مقارنة بين جهازي Lenovo Legion Tab و Galaxy Tab S9 FE

أطلقت شركة لينوفو في مطلع شهر مارس الجاري جهازها اللوحي الجديد Lenovo Legion Tab في الأسواق العالمية، ويُعدّ من الأجهزة اللوحية المتوسطة ويتنافس مع جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 FE اللوحي.

يُعدّ كل من Lenovo Legion Tab و Galaxy Tab S9 FE من أبرز الأجهزة اللوحية المتوسطة التي تعمل بنظام أندرويد، لكن هناك الكثير من الفروق بينهما التي تجب معرفتها لتتمكن من اختيار الجهاز اللوحي المناسب لك.

ولمساعدتك في الاختيار، سنذكر فيما يلي أبرز الفروق بين جهازي Lenovo Legion Tab و Galaxy Tab S9 FE:

1- يعمل Lenovo Legion Tab بمعالج أقوى من المعالج الذي يعمل به جهاز سامسونج اللوحي:

تأتي الأجهزة اللوحية المتوسطة التي تعمل بنظام أندرويد مع مزايا بارزة في مواصفات الشاشة، أو المعالج والأداء، أو الكاميرا، ولا تأتي مع مواصفات قوية في كل الجوانب، وهذا ما يجعلها تختلف عن الأجهزة الرائدة التي تُباع بسعر أعلى بكثير.

ركزت لينوفو في تعزيز أداء Legion Tab، واختارت معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 الذي يمتاز بقوة الأداء خاصة عند استخدام الجهاز اللوحي للألعاب.

أما جهاز Galaxy Tab S9 FE فهو يعمل بمعالج سامسونج Exynos 1380 المتوسط الأداء الذي يضمن سلاسة أداء المهام اليومية السهلة والمتوسطة، مثل: تصفح الويب وتطبيقات التواصل الاجتماعي، ومشاهدة مقاطع الفيديو، ولكنه لا يقدم أداءً جيدًا عند اللعب بالألعاب الكثيفة.

2- يحتوي Galaxy Tab S9 FE على شاشة أكبر من شاشة Lenovo Legion Tab:

يضم جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 FE شاشة بمقاس قدره 10.9 بوصات، تأتي من نوع IPS LCD وتدعم معدل تحديث قدره 90 هرتزًا، وتمتاز بدقة قدرها 1440 × 2304 بكسلًا، وبكثافة قدرها 249 بكسلًا.

تمتاز شاشة جهاز سامسونج اللوحي بأنها أكبر من شاشة Lenovo Legion Tab التي تأتي بمقاس قدره 8.8 بوصات، ومع ذلك تتفوق شاشة جهاز لينوفو على شاشة جهاز سامسونج بدعمها معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا وهو مثالي للألعاب، كما تدعم تقنية Dolby Vision و HDR10 لتعزيز تجربة المشاهدة.

بالإضافة إلى ذلك، تمتاز شاشة جهاز لينوفو بدقة أعلى من دقة شاشة Galaxy Tab S9 FE وتبلغ 1600 × 2560 بكسلًا، وهذا يعني أن العناصر التي تظهر في شاشة Legion Tab ستبدو أكثر وضوحًا من العناصر الظاهرة في شاشة جهاز سامسونج.

3- جهاز Lenovo Legion Tab مناسب للألعاب:

يُعدّ Lenovo Legion Tab جهازًا لوحيًا مناسبًا للألعاب، فهو يعمل بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 القوي، ويضم شاشة تدعم معدل تحديث مرتفع وتمتاز بالدقة العالية، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الجهاز اللوحي على غرفة بخار كبيرة الحجم للمساعدة في الحفاظ على حرارته ومنع ارتفاعها في أثناء جلسات اللعب الطويلة، كما يدعم هذا الجهاز خاصية تتيح لك ضبط أداء الجهاز اللوحي يدويًا بالاختيار من الأوضاع الثلاثة المتوفرة، وهي: الوضع القوي (Beast Mode)، والوضع المتوازن (Balanced Mode)، ووضع توفير الطاقة (Energy Saving Mode).

من ناحية أخرى، يحتوي هذا الجهاز على منفذين من نوع USB-C، ومنفذ من نوع DisplayPort 1.4 لتوصيل الجهاز اللوحي بجهاز تلفاز أو شاشة مدعومة لتحسين تجربة اللعب ببعض الألعاب التي تحتاج إلى شاشة كبيرة، وهناك الكثير من المزايا الأخرى المضمنة في الجهاز التي تركز في الألعاب أيضًا.

4- يحتوي Galaxy Tab S9 FE على بطارية أكبر من بطارية Lenovo Legion Tab:

يحتوي Galaxy Tab S9 FE على بطارية أكبر بكثير من بطارية جهاز Lenovo Legion Tab؛ إذ يحتوي Tab S9 FE على بطارية تبلغ سعتها 8000 ميلّي أمبير في الساعة، ويحتوي Legion Tab على بطارية تبلغ سعتها 6550 ميلّي أمبير في الساعة.

يمكن أن يستمر Tab S9 FE بالعمل مدة قدرها 11 ساعة من بث مقاطع الفيديو، ويتطابق في ذلك مع جهاز لينوفو مع أن بطاريته أصغر من بطارية جهاز سامسونج، ولكن معالج Snapdragon 8 Plus Gen 1 الذي يعمل به جهاز لينوفو يتمتع بالكفاءة في استهلاك الطاقة.

كلا الجهازين يدعمان الشحن السلكي بقدرة تبلغ 45 واطًا، وتستغرق عملية شحن جهاز سامسونج بالكامل مدة قدرها ساعة و42 دقيقة، وأما جهاز لينوفو فيمكن شحنه بالكامل في وقت أقل قليلًا.

5- السعر:

يُباع جهاز Lenovo Legion Tab بسعر يبدأ من 647 دولارًا، ويُباع جهاز سامسونج Galaxy Tab S9 FE اللوحي بسعر يبدأ من 390 دولارًا.