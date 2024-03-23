يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro الجديد مع ترقيات في جميع الأقسام مقارنةً بالجيل السابق، ويشمل ذلك: الشاشة والبطارية وسرعة الشحن والذاكرة والكاميرا؛ إذ يأتي مع شاشة AMOLED تدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا بدلًا من شاشة IPS LCD، ويضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، ويحتوي على بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلّي أمبير في الساعة بدلًا من 5000 ميلّي أمبير في الساعة، مع زيادة سرعة الشحن السلكي.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Tecno Pova 6 Pro:

التصميم:

يأتي هاتف Tecno Pova 6 Pro في صندوق مع شاحن وسماعة أذن سلكية، وغطاء خلفي لحماية الهاتف، ويحتفظ Tecno 6 Pro بأسلوب تصميم مألوف تعتمده شركة Tecno في هواتفها، وتسميه تصميم Mecha، ويتضمن إطارًا كبيرًا يحيط بعدسات الكاميرا الخلفية مع وجود مصابيح LED موزعة في الجهة الخلفية تُضيء في حالات مختلفة، منها: وصول إشعارات جديدة، وعند استقبال المكالمات، وتشغيل الموسيقا، وفي أثناء شحن الهاتف واللعب بالألعاب.

يتوفر هذا الهاتف بلونين، هما: الأخضر Comet Green و(الرمادي) Meteorite Gray، ويمتاز بأنه خفيف الوزن؛ إذ يبلغ وزنه 198 جرامًا، وهو مقاوم للغبار ورذاذ الماء وفقًا لمعيار IP53.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم هاتف Tecno Pova 6 Pro شاشة AMOLED بمقاس قدره 6.78 بوصات، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتمتاز بسطوع يصل أقصاه إلى 1300 شمعة في المتر المربع. وتمتاز شاشة هذا الهاتف بدقة قدرها 1080 × 2436 بكسلًا، وبكثافة تبلغ 393 بكسلًا في البوصة الواحدة.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Tecno Pova 6 Pro بمعالج (Dimensity 6080) من Mediatek الثماني النوى والمصنع بتقنية قدرها 6 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 2.4 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Mali-G57 MC2).

يُعدّ معالج (Dimensity 6080) من المعالجات المتوسطة الأداء التي تقدم أداءً جيدًا فيما يتعلق بالمهام السهلة والمتوسطة، كتصفح الويب والتطبيقات، ومشاهدة المحتوى المرئي، واللعب بألعاب الفيديو غير الكثيفة.

يعمل Pova 6 Pro الجديد بنظام أندرويد 14 المعتمد على أحدث إصدار من واجهة المستخدم HiOS 14 الخاصة بشركة Tecno، ويتضمن هذا الإصدار مجموعة من المزايا الجديدة التي تعزز تجربة استخدام الهاتف، ومنها: إمكانية تفعيل خاصية التشغيل الدائم للشاشة، وتحديثات في الأيقونات، وخيارات جديدة لتخصيص تجربة اللعب بألعاب الفيديو، ومزايا متقدمة لتسهيل البحث عن الصور في المعرض بالإضافة إلى تحديث خاصية Dynamic Port 2.0 التي تعمل بطريقة مشابهة لخاصية الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) المتوفرة في هواتف آيفون الحديثة، وتظهر فيها نوافذ تفاعلية حول الكاميرا الأمامية.

يتوفر هذا الهاتف بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 8 أو 12 جيجابايت، وبخيار واحد من ذاكرة التخزين الداخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت، ويمكن زيادة ذاكرة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية (microSDXC).

الكاميرا:

يضم هاتف Tecno Pova 6 Pro كاميرا خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل.

عند التصوير باستخدام الكاميرا الرئيسية في النهار وفي ظروف الإضاءة العالية ستحصل على صور تتمتع بألوان مشرقة، مع القليل من الضوضاء والتشويش، وتظهر التفاصيل واضحة بنحو جيد، وأما الصور التي تُنتجها الكاميرا في ظروف الإضاءة المنخفضة فإنها قليلة الجودة بنحو ملحوظ جدًا.

تدعم الكاميرات الخلفية في هذا الهاتف تصوير مقاطع فيديو بدقة قدرها 1440 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وتمتاز مقاطع الفيديو التي يُنتجها هذا الهاتف بأنها تُظهر جميع التفاصيل وألوانها واضحة في حال التصوير في النهار، وأما في حال التصوير في الليل، فإن مقاطع الفيديو التي يُنتجها هذا الهاتف تظهر في ضوضاء ملحوظة.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف Tecno Pova 6 Pro على بطارية تبلغ سعتها 6000 ميلّي أمبير في الساعة، وتدعم تقنية الشحن السلكي بقدرة تبلغ 70 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال 20 دقيقة، وتصل إلى 100% خلال 50 دقيقة.

يستمر هذا الهاتف بالعمل مدة قدرها 13 ساعة من الاستخدام المكثف، ولمدة قدرها 18 ساعة من مشاهدة مقاطع الفيديو، ولمدة قدرها 15 ساعة من تصفح الويب.

السعر:

يُباع هاتف Tecno Pova 6 Pro بسعر يبدأ من 212 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف Tecno Pova 6 Pro:

المواصفات Tecno Pova 6 Pro المعالج معالج (Mediatek Dimensity 6080) الثماني النوى، والمصنع بتقنية تبلغ 6 نانومتر. الشاشة 6.78 بوصات من نوع (AMOLED). خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8 أو 12 جيجابايت. دعم بطاقة microSD يدعم. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 108 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 2 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 0.08 ميجابكسل. تصوير الفيديو بدقة قدرها 1440 بكسلًا. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، وتقنية البلوتوث 5.3. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. نظام التشغيل أندرويد 14. البطارية تبلغ سعتها 6000 ميلّي أمبير في الساعة. الألوان الأخضر، والرمادي. الوزن 198 جرامًا. السعر يبدأ من 212 دولارًا.