مايكروسوفت توسع إتاحة مساعد Copilot لمستخدمي ويندوز

أعلنت شركة مايكروسوفت عبر موقعها الرسمي إتاحة مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها “كوبيلوت” Copilot للمزيد من المستخدمين الذين يعتمدون على نظام ويندوز 11 أو ويندوز 10 في أجهزتهم.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت إتاحة مساعد الذكاء الاصطناعي للمستخدمين قبل نحو عام، وهو ما زال في مرحلة المعاينة Preview التجريبية.

ويصل مساعد Copilot إلى المزيد من أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز 11 مع إصدارات 23H2 و 22H2، إذ يعمل البرنامج الجديد على نحو افتراضي.

وسيبدأ مستخدمو ويندوز 10 إصدار 22H2 الحصول على برنامج Copilot في وقت لاحق من شهر مارس الجاري.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت طرح مساعد Copilot في نظام التشغيل ويندوز 10 نهاية عام 2023 الماضي.

ومن المقرر أن يصل مساعد مايكروسوفت إلى كافة المستخدمين الذين تعمل أجهزتهم بنظامي ويندوز 11 وويندوز 10 بحلول نهاية شهر مايو المقبل.

وبالإضافة إلى إتاحة برنامج Copilot لعدد أكبر من المستخدمين، أتاحت الشركة إجراء ما يصل إلى 10 أوامر لتجربة إمكانيات البرنامج دون تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت أو معرف Entra.

ويلاحظ المستخدمون وجود زر Copilot في شريط المهام بعد توفره في النظام، ويمكن إخفاؤه بالذهاب إلى تطبيق الإعدادات ثم الذهاب إلى قسم التخصيص Personalization، واختيار شريط المهام، ويمكن أيضًا تشغيل Copilot باستخدام اختصار Win + C.

ويتيح مساعد الذكاء الاصطناعي كوبيلوت للمستخدمين العديد من المزايا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي والإجابة عن الاستفسارات والأسئلة التي يطرحها المستخدمون، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأوامر داخل النظام.