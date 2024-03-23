كلاوديرا تتعاون مع إنفيديا لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى المؤسسات

أعلنت (كلاوديرا) Cloudera، الشركة الرائدة في مجال بيانات الذكاء الاصطناعي المؤسسي الموثوق، تعاونها مع شركة إنفيديا، لإدماج خدمات إنفيديا المصغرة (NIM) على مستوى المؤسسات – وهي جزء من منصة البرمجيات (NVIDIA AI Enterprise) – في خدمتها للتعلم الآلي، التابعة لمنصة بيانات كلاوديرا، المخصصة لأعمال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وذلك بهدف تبسيط عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي وتسريعه في الإنتاج.

إذ تُعد البيانات المؤسسية إلى جانب منصة شاملة وكاملة ومحسنة للنماذج اللغوية الكبيرة عنصرًا رئيسيًا في دفع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات من مرحلة الاختبار إلى الإنتاج.

وستتيح خدمات إنفيديا المصغرة وخدمة (NeMo Retriever) للمطورين ربط نماذج الذكاء الاصطناعي ببيانات أعمالهم، بما يشمل: النصوص والصور والتصورات المرئية للبيانات (Visualizations)، لإنشاء استجابات دقيقة للغاية وذات صلة بالسياق. وباستخدام هذه الخدمات المصغرة، يمكن للمطورين نشر التطبيقات عبر منصة (NVIDIA AI Enterprise)، التي توفر زمن تشغيل محسن لبناء النماذج اللغوية الكبيرة وتخصيصها ونشرها على مستوى المؤسسات.

ومن خلال الاستفادة من خدمات إنفيديا المصغرة؛ ستسمح خدمة (التعلم الآلي من كلاوديرا) Cloudera Machine Learning للعملاء بالاستفادة من قيمة بيانات مؤسساتهم تحت إدارة كلاوديرا، وذلك من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي العالي الأداء، وبرمجيات منصة الذكاء الاصطناعي، والحوسبة المتسارعة لمعالجة البيانات بغض النظر عن مكان وجودها.

وبموجب هذا التعاون؛ ستقدم شركة (كلاوديرا) عمليات تكامل متعددة مع خدمات إنفيديا المصغرة. على سبيل المثال: ستدمج الشركة خدمة تقديم النماذج والتطبيقات التي تدعمها خدمات إنفيديا المصغرة في خدمتها للتعلم الآلي لتحسين أداء استنتاج النموذج عبر جميع أعباء العمل.

بالإضافة إلى ذلك، ستقدم كلاوديرا خدمات (NeMo Retriever) المدمجة من إنفيديا لتبسيط عملية توصيل النماذج اللغوية المخصصة ببيانات المؤسسة، وستتيح هذه الإمكانية للمستخدمين بناء تطبيقات تعتمد على التوليد المعزز بالاسترداد (RAG) للاستخدام في الإنتاج.

وتعليقًا على هذا التعاون؛ قال بريانك باتيل؛ نائب الرئيس لقسم منتجات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في شركة كلاوديرا: “تعمل كلاوديرا على إدماج خدمات إنفيديا المصغرة و(CUDA-X) لتشغيل خدمة كلاوديرا للتعلم الآلي، مما يساعد المؤسسات في تحويل الاهتمام بالذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس. إذ ستمكن نتائج هذا التكامل المؤسسات من اتخاذ قرارات أكثر دقة في الوقت المناسب مع الحد من عدم الدقة والأوهام والتوقعات غير الصحيحة، بالإضافة إلى تقديم قدرات وأداء قوي للذكاء الاصطناعي التوليدي للعملاء، وكلها عوامل أساسية في التعامل مع واقع البيانات الحالي”.

ومن جهته؛ قال جاستن بيتانو، نائب الرئيس لقسم منتجات المؤسسات في إنفيديا: “تتطلع المؤسسات للاستفادة من كميات البيانات الهائلة لديها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي لبناء أدوات مساعدة وأدوات إنتاجية مخصصة. ويوفر إدماج خدمات إنفيديا المصغرة في منصة بيانات كلاوديرا للمطورين طريقة لنشر النماذج اللغوية الكبيرة بنحو أسهل وأكثر مرونة لدفع التحول في قطاع الأعمال”.