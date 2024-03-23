فولكس فاجن تعلن الحافلة الكهربائية ID.Buzz GTX

أعلنت فولكس فاجن حافلتها الكهربائية العالية الأداء ID. Buzz GTX. وتأتي هذه الحافلة الكهربائية بعد أن طرحت الشركة الألمانية الحافلة الكهربائية السابقة ID. Buzz، مما سمح لعشاق حافلة الشركة القديمة بالحصول على نسخة رياضية وكهربائية.

وزودت الشركة حافلة النقل العائلية العالية الأداء بالدفع الرباعي أول مرة بفضل نظام المحرك المزدوج بالإضافة إلى سرعات شحن تصل إلى 200 كيلوواط وقدرة سحب تصل إلى 4000 رطل.

وينتج النظام الثنائي المحرك إجمالي قوة قدرها 335 حصانًا أو 250 كيلوواط، مما يجعل الحافلة الكهربائية أقوى حافلة ID. Buzz متاحة.

وتتاح الحافلة في خيارين لقاعدة العجلات. ويأتي خيار قاعدة العجلات القياسية مزودًا ببطارية قدرها 79 كيلوواط، في حين يأتي خيار قاعدة العجلات الطويلة مزودًا ببطارية قدرها 86 كيلوواط.

ويمكن إعادة شحن البطارية الصغيرة بما يصل إلى 185 كيلوواط من شاحن التيار المستمر، في حين يمكن إعادة شحن البطارية الكبيرة بما يصل إلى 200 كيلوواط، مما يعني أنه يمكن شحنهما من 10 في المئة إلى 80 في المئة في أقل من 30 دقيقة.

ولم تقدم فولكس فاجن مواصفات المدى، مع أنها ذكرت أن كلا الخيارين يمكنهما التسارع من 0 كم في الساعة إلى 100 كم في الساعة في 6.5 ثوانٍ. وتبلغ السرعة القصوى 160 كم في الساعة.

ويتيح لك خيار قاعدة العجلات القياسية سحب ما يصل إلى 1800 كغ، في حين يتيح خيار قاعدة العجلات الطويلة سحب ما يصل إلى 1600 كغ.

ويوفر نظام 4MOTION مزايا الجر عند سحب مقطورة على الأسطح الرطبة، وتقول فولكس فاجن إن الحافلة الكهربائية مثالية لقطر القوارب أو مقطورات الخيول حتى على الأرض الزلقة.

ويتوفر خيار قاعدة العجلات القياسية بخمسة مقاعد أو بستة مقاعد مع مقعدين فرديين في الصفين الثاني والثالث.

في حين يتوفر خيار قاعدة العجلات الطويلة بخيار إضافي بسبعة مقاعد مع مقعد بثلاثة مقاعد في الصف الثاني ومقعدين فرديين في الصف الثالث.

ويمكن تحريك مقاعد الصف الثاني طوليًا بمقدار 150 ملم في خيار قاعدة العجلات القياسية، وبمقدار 200 ملم في خيار قاعدة العجلات الطويلة.

ويتراوح حجم صندوق الأمتعة بين 1121 لترًا و 2123 لترًا في خيار قاعدة العجلات القياسية مع خمسة مقاعد. ويحصل خيار قاعدة العجلات الطويلة على حجم صندوق أمتعة يتراوح بين 1340 لترًا و 2469 لترًا مع خمسة مقاعد.

وكما هو الحال مع نماذج GTX الأخرى، فإن ID. Buzz GTX تحصل على بعض التعديلات في التصميم مع مصدات مصممة حديثًا، وشبكة سحب جديدة، وطلاء أحمر كرزي لامع.

ويمكنك اختيار العجلات القياسية بقياس قدره 19 بوصة مع مجموعتين اختياريتين من العجلات بقياس قدره 21 بوصة.

وأضافت فولكس فاجن شاشة لمسية مركزية بقياس قدره 12.9 بوصة وشاشة رأسية اختيارية عبر الزجاج الأمامي، وشريط لمس مضاء للتحكم في درجة الحرارة ومستوى الصوت.

وتتميز حافلة ID. Buzz GTX أيضًا بالمساعد الصوتي الذي يتكامل مع ChatGPT وتطبيق Wellness مع برامج معدة سابقًا لتحسين الرفاهية أثناء القيادة أو الشحن.

ويوجد أيضًا خيار لفتحة سقف بانورامية مع زجاج ذكي يمكن تحويله إلكترونيًا من شفاف إلى معتم.

كما تتميز الحافلة الكهربائية بنظام تحذير الخروج من الجيل التالي من فولكس فاجن لتنبيه السائقين في حال اقتراب راكب دراجة أو مركبة أخرى عند فتح الباب.

وتطرح فولكس فاجن الحافلة للبيع في أوروبا والمملكة المتحدة هذا العام، مع بدء المبيعات الأولية هذا الصيف.