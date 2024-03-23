شكاوى من رائحة قلم سامسونج جالاكسي S24 ألترا

يشتكي عدد من مستخدمي هاتف سامسونج جالاكسي S24 ألترا من رائحة كريهة لقلم S Pen المرفق بالهاتف.

ولاحظ أحد مستخدمي الهاتف الرائحة الكريهة للقلم بعد شمّه، ونشر ملاحظته عبر منتدى Reddit، وقد أشعل ذلك نقاشًا واسعًا دفع المستخدمين الآخرين إلى شم الأقلام في سلسلة هواتف جالاكسي S ألترا وجالاكسي نوت الخاصة بهم.

وأكد كثير من المستخدمين وجود رائحة غريبة للقلم عند شمها، كأنها رائحة “شواء” أو “بلاستيك محروق”، واختلفت الآراء في كون الرائحة كريهة أم لا، كما ثارت الأسئلة بشأن سبب الرائحة.

وقدم أحد مشرفي منتديات سامسونج الرسمية في الاتحاد الأوروبي تفسيرًا معقولًا للرائحة، إذ قال إن الرائحة لا تدعو للقلق؛ لأن وجود قلم S Pen في مكانه داخل الهاتف يجعله قريبًا من المكونات الداخلية له. وعند الاستخدام، تنتج حرارة تتسبب في تسخين البلاستيك، ويمكن أن تشبه الرائحة الناتجة عن ذلك رائحة الاحتراق، لكنها تتلاشى بعد أن يبرد.

وتبدو رائحة القلم أشد وضوحًا عند تشغيل بعض التطبيقات أو الألعاب الثقيلة في الهاتف لبعض الوقت، ثم استخراج القلم من مكانه لاستخدامه، وتضعف تلك الرائحة تدريجيًا قبل أن تتلاشى تمامًا من تلقاء نفسها.

ولقلم سامسونج S Pen العديد من الاستخدامات، ومنها الكتابة والرسم على الشاشة، والتحكم في الهاتف دون لمس الشاشة للتحديد والتمرير، والتقاط الصور، وتحرير الصور والمستندات، وتحويل الكتابة اليدوية إلى نصوص رقمية، وغيرها من الاستخدامات المختلفة.