جين-سون هوانغ يتوقع وصول الذكاء الاصطناعي إلى مستوى البشر خلال خمس سنوات

تنبأ جين-سون هوانغ في حديثه للصحافة هذا الأسبوع في مؤتمر GTC 2024، بموعد ظهور الذكاء الاصطناعي العام (AGI). وذكر هوانغ أنه يمكن الوصول إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي العام خلال 5 سنوات، وأن يتمكن من اجتياز اختبارات متنوعة مثل اختبار نقابة المحامين، أو اختبار المنطق، أو اختبار الاقتصاد، أو اختبار كلية الطب.

وفي حين توقع السيد هوانغ تحقيق ذلك خلال خمس سنوات، يعتقد بعض الباحثين المتخصصين في هذا المجال، مثل يان لوكون، من شركة Meta، أننا بعيدون جدًا عن وصول الذكاء الاصطناعي العام إلى مستوى البشر خلال تلك المدة.

ويمثل الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، الذي يشار إليه بعدة مصطلحات ومنها الذكاء الاصطناعي القوي، قفزة مستقبلية مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وعلى عكس الذكاء الاصطناعي المصمم لمهام محددة مثل اكتشاف عيوب المنتجات، أو تلخيص الأخبار، أو إنشاء موقع إلكتروني، سيكون الذكاء الاصطناعي العام قادرًا على أداء مجموعة واسعة من المهام المعرفية بمستويات مساوية أو أعلى من مستويات البشر.

ولطالما كان الذكاء الاصطناعي العام موضوعًا مثيرًا للقلق والجدل، إذ تدور المناقشات في كثير من الأحيان حول إمكانياته في التفوق على الذكاء البشري والآثار الأخلاقية لمثل هذا التطور. ويخشى النقاد من عدم القدرة على التنبؤ والسيطرة على الذكاء الاصطناعي العام بمجرد وصوله إلى مستوى معين من الاستقلالية، مما يثير تساؤلات حول مواءمة أهدافه مع القيم والأولويات الإنسانية.

وفي جلسة الأسئلة والأجوبة التي حدثت في نهاية مؤتمر GTC 2024، سُئل هوانغ عن كيفية التعامل مع هلوسة الذكاء الاصطناعي، وهي ميل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى اختلاق إجابات تبدو معقولة لكنها لا تستند إلى الحقائق، إذ قال إن الهلوسة يمكن حلها بسهولة عن طريق التأكد من أن الإجابات مدعومة بأبحاث جيدة.