جوجل تعرض إجابات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث

بدأت جوجل باختبار عرض نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في النتائج الرئيسية لمحرك بحثها، حتى لو لم تكن قد اشتركت في المزايا الاختبارية لتجربة البحث التوليدي SGE.

وتعرض التجربة قسمًا مظللًا جديدًا في الجهة العلوية لنتائج محرك البحث مع ملخص للإجابة عن استفسارك، بالإضافة إلى روابط لمعلومات إضافية.

وقالت الشركة إن هذه تجربة عبر مجموعة فرعية من الاستعلامات على نسبة صغيرة من حركة البحث في الولايات المتحدة.

وفتحت جوجل في شهر مايو 2023 قسمًا لمختبرات البحث Search Labs من أجل الاشتراك في تجربة البحث التوليدي SGE المتضمنة نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي.

وقد يرى الآن بعض المستخدمين في الولايات المتحدة إجابات الذكاء الاصطناعي هذه دون الاشتراك في تجربة البحث التوليدي SGE.

وتعرض جوجل نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي لمجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين الأمريكيين.

وتبدأ الشركة أولًا بمجموعة من الاستعلامات التي تعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون مفيدًا في الإجابة عنها.

وغالبًا ما تكون هذه الاستعلامات معقدة، أو تتضمن أسئلة قد يكون من المفيد فيها الحصول على معلومات من مجموعة من صفحات الويب.

وفيما يتعلق بهذه الاختبارات، قالت جوجل إنها تتمتع بثقة عالية بالجودة والقيمة التي تجلبها هذه الاستعلامات للمستخدمين.

وأوضحت الشركة أنها تعرض نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي عندما تكون إضافة فعالة وفي الحالات التي يحصل فيها الأشخاص على استجابة فضلى مقارنةً بما يرونه عبر محرك البحث.

وتختبر جوجل بعض الأشكال المختلفة، لذا فإن ما قد يراه الباحثون في التجارب قد لا تطلقه الشركة على نطاق واسع لجميع المستخدمين في هذا الاختبار.

وتريد عملاقة البحث الحصول على تعليقات من الباحثين الذين لم يشتركوا في تجربة البحث التوليدي SGE.

وأوضحت جوجل أنه يمكنها من خلال هذه الطريقة الحصول على تعليقات ومعرفة كيف قد يجد عامة الناس هذه التكنولوجيا مفيدة. وتواصل جوجل عرض الإعلانات في تجارب النظرة العامة الجديدة للذكاء الاصطناعي.