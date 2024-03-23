ثردز يضيف النتائج المباشرة للألعاب الرياضية

يبدأ تطبيق التواصل الاجتماعي ثردز بعرض النتائج الرياضية المباشرة، بدءًا من الرابطة الوطنية لكرة السلة NBA.

وأعلن مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، المبادرة وكتب أنها قد تضيف المزيد من الدوريات في المستقبل القريب.

ويأتي إطلاق هذه الميزة مع استمرار ثردز بمنافسة إكس، وهي المنصة التي كان لديها نتائج مباشرة للألعاب الرياضية منذ عام 2017.

ومن خلال هذه الميزة الجديدة، يسعى ثردز إلى جذب المستخدمين الذين يستخدمون إكس عادةً لمناقشة الألعاب المباشرة والبقاء على اطلاع على آخر التطورات.

ولا تقتصر ميزة ثردز على إضافة نتائج مباشرة فقط، بل يمكن للمستخدمين أيضًا النقر على شعار الفريق لإعادة توجيههم إلى المحادثة بخصوص هذا الفريق، والتواصل مع المستخدمين الآخرين الذين يتابعونهم.

وتسهل الميزة الجديدة على المستخدمين الانضمام إلى المحادثات بخصوص فرقهم المفضلة. وأوضحت الشركة أن كرة السلة أصبحت واحدة من أكثر المواضيع شعبية عبر التطبيق الاجتماعي وأن مجتمع الرابطة الوطنية لكرة السلة أصبح واحدًا من المجتمعات الرياضية الأكثر نشاطًا في التطبيق.

وتشير الشركة إلى أن الفكرة وراء الميزة الجديدة هي جعل ثردز مكانًا للخطاب الرياضي.

وتعد إضافة النتائج المباشرة أحدث جهود ثردز في إنشاء منصة لمنافسة إكس. وطرح تطبيق التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع رسميًا ميزة المواضيع الشائعة لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة.

ويؤدي إطلاق المواضيع الشائعة إلى جعل ثردز أكثر انسجامًا مع إكس؛ لأنها تسمح للمستخدمين بالعثور على المحادثات التي تجري في الوقت المناسب عبر التطبيق الاجتماعي.

وقبل يوم واحد من بدء المباراة، يمكن البحث عنها في ثردز لمعرفة وقت البدء، كما يمكن البحث عن المباراة أثناء حدوثها لرؤية النتيجة الحالية، إلى جانب إمكانية البحث عنها بعد نهايتها لمعرفة النتيجة النهائية.

كما أعلنت آبل سابقًا مبادرتها المتعلقة بالرياضة، إذ يقدم تطبيق Sports إحصائيات في الوقت الفعلي لعدد من الدوريات الكبرى، ويشمل ذلك الرابطة الوطنية لكرة السلة، ويعرض بيانات النتائج المباشرة عبر شاشة القفل أثناء المباراة.