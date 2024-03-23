بي إم دبليو تكشف عن Neue Klasse X

عرضت بي إم دبليو سيارة الدفع الرباعي الكهربائية Neue Klasse X من أجل معاينة سيارة الأنشطة الرياضية المستقبلية خلفًا لسيارة iX3.

وتعني Neue Klasse باللغة الألمانية الفئة الجديدة، وهي التسمية التي أطلقتها شركة صناعة السيارات الألمانية على أحدث إستراتيجيتها للكهرباء.

وتتمتع Neue Klasse X بعدة مزايا رئيسية، ومنها أنها سيارة كهربائية ورقمية، إلى جانب متعة القيادة.

ويعد التصميم جزءًا كبيرًا من Neue Klasse X كما هو متوقع من مفهوم يهدف إلى ريادة منصة جديدة.

وتتميز بخلوص أرضي متزايد، وتصميم داخلي واسع، وقاعدة عجلات طويلة، وبروزات قصيرة، كما أن المقصورة الداخلية متجددة الهواء وواسعة مع نوافذ كبيرة وسقف زجاجي بانورامي.

وتوجد في المقدمة وحدات إضاءة من نوع LED محاذاة رأسيًا تحيط بشبكات بي إم دبليو الكلاسيكية، في حين أن المصابيح الخلفية أفقية وتصل إلى المنتصف، مما يوفر نمط بي إم دبليو المألوف.

وتكمل الأسطح الزجاجية والطلاء رؤية Neue Klasse X، ويتميز الجزء الداخلي بمواد سطحية ذات أساس نباتي ومعدني وخالية من البترول تسميها بي إم دبليو Verdana.

وتستخدم هذه المواد في الجزء السفلي من ألواح الأبواب وفي الكونسول الوسطي.

واستخدمت بي إم دبليو المواد البلاستيكية البحرية في الأجزاء المصبوبة بالحقن أول مرة. وتحصل الشركة على هذه المادة من شباك الصيد المهملة، وهي تمثل مقدار 30 في المئة من المساحة الداخلية.

كما صنعت الشركة العتبات الجانبية وملحقات الحاجز الداخلي الأمامي والخلفي من مواد معاد تدويرها.

وتحتوي سيارة Neue Klasse X عجلة قيادة متعددة الوظائف معاد تصميمها وشاشة مركزية مع تحكم لمسي و Panoramic Vision مع المساعد الشخصي الذكي من بي إم دبليو، إلى جانب شاشة أمامية ثلاثية الأبعاد.

وأدمجت بي إم دبليو الشاشة المركزية في لوحة العدادات الرقمية، مما يتيح الوصول إلى جميع مزايا المعلومات والترفيه لكل من الركاب الأماميين.

وتستخدم سيارة Neue Klasse X تقنية eDrive من الجيل السادس. وتستخدم البطارية خلايا أيون الليثيوم المستديرة الجديدة ذات كثافة طاقة مرتفعة بمقدار 20 في المئة مقارنةً بالخلايا المنشورية المستخدمة سابقًا.

واستخدمت بي إم دبليو بنية قدرها 800 فولط لتحسين سرعة الشحن بمقدار 30 في المئة، مما يمنحك مدى يصل إلى 300 كم في غضون عشر دقائق من الشحن.

وتتولى حواسيب عالية الأداء التحكم في السيارة وديناميكياتها فيما يتعلق بمعالجة مجموعة نقل الحركة وديناميكيات القيادة بالكامل.

وتوفر هذه الحواسيب العالية الأداء قدرة حاسوبية أكبر بما يصل إلى عشرة أضعاف من ذي قبل، وتقول بي إم دبليو إن هذه الحواسيب العالية الأداء تعد قفزة نوعية في إمكانيات القيادة الآلية.

وتقلل Neue Klasse X من السحب بمقدار 20 في المئة مقارنةً مع نموذج مماثل في فئتها. وتزيد التصميمات الجديدة للإطارات ونظام الفرامل الكفاءة الإجمالية بمقدار 25 في المئة.

ومن المتوقع أن تكون Neue Klasse X بمنزلة مخطط لنماذج iX3 المستقبلية. وتقول الشركة إن السيارة ستدخل حيز الإنتاج في مصنعها في ديبريسين في المجر في عام 2025.