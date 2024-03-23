إنفيديا تقدم الحاسوب الفائق بالذكاء الاصطناعي DGX SuperPOD

تعد المنتجات التي أعلنتها إنفيديا في مؤتمر GTC 2024 مثيرة للاهتمام، والملاحظ أن أغلب المنتجات تستهدف الذكاء الاصطناعي، ومن ذلك الحاسوب الفائق DGX SuperPOD القادم مع وحدة معالجة الرسوم GB200 المستندة إلى معمارية Blackwell ووحدة المعالجة المركزية Grace.

وصُمم هذا الحاسوب الفائق لمعالجة تريليونات من المعلَمات (parameters)، وهي القيم العددية التي تحدد وظيفة الشبكة العصبية في معالجة البيانات، لتشغيل أعباء العمل الضخمة في تدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ويتميز الحاسوب الفائق DGX SuperPOD بهيكل جديد عالي الكفاءة مع مبرد مائي، ويعتمد على وحدات معالجة الرسوم إنفيديا DGX GB200، وبهذا يقدم قوة تعادل 11.5 إكسافلوب من الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي بدقة FP4 وذاكرة سريعة بحجم قدره 240 تيرابايت، مع إمكانية الترقية بإضافة المزيد من الرفوف (racks).

ويأتي الحاسوب الفائق DGX GB200 مع 36 رقاقة GB200 Superchips، وهذا يعني أن الحاسوب الفائق يتضمن 36 وحدة معالجة مركزية Grace و 72 وحدة معالجة للرسوم Blackwell، متصلة معًا بتقنية NVLink من الجيل الخامس لتُكوِّن حاسوبًا فائقًا واحدًا.

وتوفر رقاقة GB200 زيادة في الأداء تصل إلى 30 ضعفًا مقارنة بوحدة معالجة الرسوم H100 لأعباء استدلال النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

وتحدث جين-سن هوانغ، مؤسس شركة إنفيديا ومديرها التنفيذي، قائلًا: “الحواسيب الفائقة DGX هي مصانع الثورة الصناعية للذكاء الاصطناعي. ويجمع الحاسوب الفائق الجديد DGX SuperPOD أحدث التطورات في الحوسبة المتسارعة والشبكات والبرمجيات من إنفيديا لتمكين كل شركة وصناعة وبلد من تحسين وإنشاء الذكاء الاصطناعي الخاص بها”.

ويتميز الحاسوب الفائق DGX SuperPOD باعتماده على رقاقة Grace Blackwell وثمانية أنظمة DGX GB200 ويمكنه الترقية بعشرات الآلاف من رقاقات GB200 Superchips المتصلة بمنصة إنفيديا Quantum InfiniBand.

وللحصول على مساحة ذاكرة مشتركة ضخمة لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم، يمكن للعملاء ربط 576 وحدة معالجة للرسوم المستندة إلى معمارية Blackwell في ثمانية أنظمة DGX GB200 متصلة معًا بتقنية NVLink.

وكشفت إنفيديا النقاب أيضًا عن منصة DGX B200، وهي منصة موحدة للحوسبة الفائقة بالذكاء الاصطناعي لتدريب واستدلال نماذج الذكاء الاصطناعي.

وتأتي منصة DGX B200 من الجيل السادس مع مبرد هوائي تقليدي تستخدمه الشركات الصانعة في جميع أنحاء العالم. وتشمل منصة DGX B200 الجديدة، المستندة إلى معمارية Blackwell، ثماني وحدات لمعالجة الرسوم Blackwell ومعالجين من معالجات إنتل Xeon من الجيل الخامس.

وتقدم منصة DGX B200 قوةً تعادل 144 بيتافلوب من الحوسبة الفائقة للذكاء الاصطناعي بدقة FP4، وذاكرة سريعة بحجم قدره 1.4 تيرابايت، وعرض نطاق ترددي للذاكرة يصل إلى 64 تيرابايت/ الثانية؛ وهذا يوفر استدلالًا أسرع بخمس عشرة مرة مقارنة بالجيل السابق.