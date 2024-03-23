إنفيديا تعلن منصة Quantum-X800 للبنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي

أعلنت إنفيديا سلسلة جديدة من مبدِّلات الشبكات (Network Switches)، وهي سلسلة منصات X800، المصممة للذكاء الاصطناعي الواسع النطاق.

وتعد كل من منصة Quantum-X800 InfiniBand ومنصة Spectrum-X800 Ethernet أولى منصات الشبكات في العالم القادرة على توفير إنتاجية تصل إلى 800 جيجابت/ الثانية من طرف إلى آخر، مما يدفع حدود أداء الشبكات لأعباء العمل الحوسبية الخاصة بالذكاء الاصطناعي إلى مرحلة متطورة.

ومن مزايا مبدِّل الشبكات قدومه مع برامج خاصة تعمل على تسريع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومعالجة البيانات والحوسبة العالية الأداء (HPC) في جميع أنواع مراكز البيانات؛ ومن ذلك مجموعة المنتجات الجديدة المستندة إلى معمارية Blackwell.

ويبدو أن أوائل المستخدمين لمنصتي Quantum InfiniBand و Spectrum-X Ethernet، هم: منصة Microsoft Azure ومنصة Oracle Cloud Infrastructure.

وتضع منصة Quantum-X800 معيارًا جديدًا في تقديم أعلى أداء للبنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي، فإنها تتضمن المبدل Quantum Q3400 وبطاقة الشبكة الفائقة إنفيديا ConnectX-8؛ اللذين يحققان معًا معدل نقل غير مسبوق يصل إلى 800 جيجابت/ الثانية.

وهذا يمثل زيادة قدرها خمسة أضعاف حجم النطاق الترددي باستخدام بروتوكول التجميع والاختزال التسلسلي القابل للتوسع (NVIDIA SHARPv4) مقارنة بالجيل السابق.

وتعمل منصة Spectrum-X800 على تحسين أداء الشبكة، مما يسهل المعالجة والتحليل وتنفيذ أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بسرعة فائقة، وبهذا تسرع عملية تطوير ووصول حلول الذكاء الاصطناعي إلى السوق.

أخيرًا، ستكون منصة Quantum-X800 ومنصة Spectrum-X800 متاحتين في العام القادم بواسطة مجموعة واسعة من البائعين المتخصصين في البنية التحتية والبرامج حول العالم، ومن ذلك: Aivres، و DDN، و Dell Technologies، و Eviden، و Hitachi Vantara، و Hewlett Packard Enterprise، و Lenovo، و Supermicro، و VAST Data.