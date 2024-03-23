يساعد اختيار كاميرا ويب جيدة في تحسين جودة المحتوى المسجل سابقًا والبث المباشر، وتمتاز أفضل كاميرات الويب للبث المباشر وتسجيل المحتوى المرئي بدعم معدلات إطار عالية، والتصوير بدقة عالية، كما تدعم مجالات رؤية واسعة.

تمتاز هذه الكاميرات أيضًا بالتوافق مع معظم الحواسيب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، بالإضافة إلى حواسيب ماك و Linux. وتأتي معظمها مع تطبيقات خاصة يمكن تحميلها في الحاسوب للاستفادة الكاملة من المزايا الخاصة بالكاميرا مثل: تعزيز السطوع التلقائي وتوازن اللون الأبيض وغيرها.

فإذا كنت تعمل في مجال معين يتطلب تصوير المحتوى المرئي، أو الظهور في بث مباشر باستمرار، أو إجراء الكثير من الاجتماعات المرئية من بُعد، وترغب في شراء كاميرا ويب تتمتع بمواصفات مميزة، يمكنك اختيار واحدة من الكاميرات التالية:

1- كاميرا HyperX Vision S:

تمتاز كاميرا HyperX Vision S بقدرتها على تسجيل مقاطع الفيديو والبث المباشر بدقة تصل إلى 4K بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وبدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

تتصل هذه الكاميرا بحاسوبك بسهولة عبر كابل USB، وتمتاز بأنها متوافقة مع حواسيب ماك، وحواسيب ويندوز والحواسيب التي تعمل بنظام ChromeOS، ولن تحتاج إلى تنزيل أي برامج أو تطبيقات إضافية للبدء باستخدام كاميرا Vision S، ولكن إذا أردت الاستفادة من جميع مزايا التصوير التي تدعمها هذه الكاميرا، ستحتاج إلى تثبيت تطبيق سطح المكتب HyperX NGenuity.

تُباع كاميرا HyperX Vision S بسعر قدره 889 ريالًا سعوديًا.

2- كاميرا Logitech Brio 100:

تُعدّ Logitech Brio 100 الكاميرا المناسبة للمبتدئين في مجال تصوير المحتوى المرئي والبث المباشر، فهي تُباع بسعر متوسط وتدعم العديد من المزايا القوية.

تدعم هذه الكاميرا تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، وتتصل بالحاسوب عبر كابل USB، وتتوافق مع الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز، وحواسيب ماك وحواسيب كروم بوك.

تأتي هذه الكاميرا مع غطاء للعدسة يسمح لك بتغطية العدسة في الأوقات التي لا تستخدم فيها الكاميرا لتعزيز الخصوصية ومنع التجسس أو التسجيل غير المصرح به.

تستخدم كاميرا Brio 100 خوارزمية RightLight من Logitech لتعزيز السطوع تلقائيًا في ظروف الإضاءة الخافتة؛ مما يُحسّن وضوح التصوير دون الحاجة إلى استخدام معدات الإضاءة الباهظة الثمن. ومع تطبيق +Logi Option الخاص بسطح المكتب، يمكنك ضبط إعدادات مخصصة للتركيز التلقائي وغيره لتحسين التسجيل أو البث المباشر.

تُباع كاميرا Logitech Brio 100 بسعر قدره 308 ريالات سعودية.

3- كاميرا Insta360 Link:

Insta360 Link هي كاميرا ويب تدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K ويمكنك استخدامها لتسجيل المحتوى المرئي، ومكالمات الفيديو والبث المباشر.

تمتاز هذه الكاميرا بأنها تدعم خوارزمية التتبع بمساعدة الذكاء الاصطناعي، للحفاظ على ظهورك دائمًا في مركز الإطار حتى عندما تتحرك في أي اتجاه أمام الكاميرا في أثناء التسجيل.

تتصل هذه الكاميرا بالحاسوب عبر كابل USB، وتتوافق مع الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز، وحواسيب ماك وحواسيب كروم بوك.

تُباع كاميرا Insta360 Link بسعر قدره 1410 ريالات سعودية.

4- كاميرا GoPro Hero 12 Black:

GoPro من العلامات التجارية الرائدة في تصنيع كاميرات الويب المناسبة لتصوير مقاطع الفيديو التي تتضمن الكثير من الحركة، وتُعدّ Hero 12 Black من أفضل الكاميرات التي تنتجها الشركة لإنشاء المحتوى المرئي.

يمكن لهذه الكاميرا تصوير مقاطع الفيديو بدقة تصل إلى 5K، وتدعم مجال رؤية واسعًا، لتتمكن من التقاط المزيد من الصور التي تتضمن المناظر الطبيعية.

تُعدّ كاميرا Hero 12 Black مناسبة لمُنشئي المحتوى المرئي الخاص بالسفر بفضل عمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 70 دقيقة من التصوير المستمر.

تتصل هذه الكاميرا بالحاسوب عبر كابل USB، ولاسلكيًا عبر الواي فاي والبلوتوث، وتتوافق مع الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز، وحواسيب ماك وحواسيب Linux.

تُباع كاميرا GoPro Hero 12 Black بسعر قدره 1599 ريالًا سعوديًا.

5- كاميرا Logitech PTZ Pro 2:

صُممت كاميرا Logitech PTZ Pro 2 بنحو أساسي للمكالمات المرئية وهي قادرة على التحرك باتجاهات مختلفة؛ مما يجعلها مناسبة لتصوير المحتوى المرئي الذي يتضمن الكثير من الحركة، وتأتي هذه الكاميرا مع جهاز تحكم من بُعد يسمح لك بإجراء تعديلات في اتجاه الكاميرا في أثناء التحرك في الغرفة؛ مما يسمح لك بالبقاء في مركز الإطار.

تدعم كاميرا Logitech PTZ Pro 2 تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا بمعدل يبلغ 30 إطارًا في الثانية، ويمكنها الاتصال بالحواسيب عبر كابل USB، وتتوافق مع حواسيب ويندوز وحواسيب ماك.

تُباع كاميرا Logitech PTZ Pro 2 بسعر قدره 1997 ريالًا سعوديًا.