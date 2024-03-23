أسوس تبيع الحواسيب المصغرة للألعاب ROG NUC

أدرجت أسوس نموذجين من الحواسيب المصغرة للألعاب ROG NUC بأسعار تبدأ من 1630 دولارًا و 2200 دولار.

وكانت الشركة قد أنقذت العلامة التجارية NUC للحواسيب المصغرة للألعاب التابعة لشركة إنتل، مع أن سعر هذه الأنظمة يماثل سعر أجهزة الحواسيب المحمولة المخصصة للألعاب تقريبًا.

وكشفت أسوس أول مرة عن ROG NUC خلال معرض CES 2024، دون أن تقدم أي معلومات بخصوص السعر أو التوفر. ويعد ROG NUC بمنزلة حاسوب مصغر للألعاب مع هيكل بسعة قدرها 2.5 لتر.

ويتميز نموذج ROG NUC RNUC14SRKU7168AUI بمعالجات Core Ultra 7 155H من إنتل ورسومات GeForce RTX 4060 من إنفيديا مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5 بسعة قدرها 16 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة قدرها 512 جيجابايت.

في حين يتميز نموذج ROG NUC RNUC14SRKU9189AUI بمعالجات Core Ultra 9 185H من إنتل ورسومات GeForce RTX 4070 من إنفيديا مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع DDR5 بسعة قدرها 32 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية من نوع NVMe SSD بسعة قدرها 1 تيرابايت.

وتجعل هذه الأسعار حواسب ROG NUC من أغلى أجهزة الحواسيب الصغرة للألعاب الموجودة، مع أنها أيضًا تعد من أقوى أجهزة الحواسيب وأكثرها تنوعًا، وذلك بفضل أحدث المعالجات المحمولة من إنتل والرسومات المنفصلة من إنفيديا ودعم ما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وثلاث فتحات M.2 2280 لإضافة ما يصل إلى ثلاثة أقراص PCIe Gen 4×4 SSD.

ونظرًا إلى أن وحدة المعالجة المركزية المتنقلة ووحدة معالجة الرسومات المتنقلة مدمجتان في اللوحة الأم، فلا يمكن للمستخدم ترقية أي منهما.

وتستطيع العثور على أجهزة حواسيب محمولة مخصصة للألعاب بمعالجات ورسومات ولوحة مفاتيح وبطارية وشاشة مماثلة بأسعار مماثلة، مع أنك لن تجد العديد من النماذج التي تدعم ثلاثة أقراص SSD أو العديد من المنافذ مثل ROG NUC.

ويدعم جهاز ROG NUC ما يصل إلى أربع شاشات بفضل مجموعة كبيرة من المنافذ التي تتضمن منفذ Thunderbolt 4 ومنفذي DisplayPort 1.4 ومنفذ HDMI. ويوجد أيضًا منفذ 2.5 جيجابت LAN، وستة منافذ USB Type-A، ومنفذ صوتي وقارئ بطاقة SD.

ويَشغل ROG NUC أيضًا مساحة قليلة مقارنةً بأجهزة الحواسيب المحمول التقليدية المخصصة للألعاب، إذ يأتي الجهاز بقياس قدره 270 ملم × 180 ملم × 50 ملم.