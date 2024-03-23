أبرز السماعات اللاسلكية المنخفضة السعر

أصبحت السماعات اللاسلكية من الأجهزة الأساسية لدى معظم الأشخاص، فهي تمنحك حرية التنقل في أثناء الاستماع إلى المقاطع الصوتية دون الحاجة إلى الإمساك بهاتفك طوال الوقت.

تتوفر العديد من السماعات اللاسلكية التي تدعم مزايا قوية وتُباع بأسعار مرتفعة، وأبرزها: سماعات AirPods من آبل، وسماعات سوني و Bose، وغيرها. وهناك أيضًا العديد من الخيارات الأخرى التي تُباع بأسعار معقولة تُناسب المستخدمين من مُختلف الفئات.

فإذا كنت تبحث عن أفضل السماعات اللاسلكية المنخفضة السعر، يمكنك اختيار واحدة من القائمة التالية:

1- سماعات Edifier WH950NB:

تُعد سماعات Edifier WH950NB مناسبة للأشخاص الذين يبحثون عن بديل لسماعات Bose أو سوني، وتأتي WH950NB بتصميم أنيق، وتوفر صوتًا عالي الجودة والوضوح، وتدعم مزية إلغاء الضوضاء.

تأتي سماعات Edifier WH950NB مع حقيبة حمل صلبة لحفظها، وتمتاز بعمر البطارية الطويل؛ إذ توفر 55 ساعة من الاستماع، وتدعم خاصية الاتصال السريع من جوجل (Google Fast Pair)، وإعدادات EQ التي يمكنك ضبطها حسب رغباتك، كما تدعم خاصية الاتصال المتعدد النقاط، ويمكنك التحكم في السماعات وضبط إعداداتها عبر التطبيق الخاص بها Edifier Connect.

تُباع سماعات Edifier WH950NB بسعر قدره 649 ريالًا سعوديًا.

2- سماعات Sennheiser Accentum:

تُعد سماعات Sennheiser Accentum مناسبة للأشخاص الذين يستخدمون السماعات اللاسلكية أول مرة ويبحثون عن طراز يتمتع بمواصفات قوية ويُباع بسعر منخفض.

توفر هذه السماعات صوتًا واضحًا وعالي الجودة، لكنها لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء النشطة، فإذا كنت تبحث عن سماعات تدعم هذه المزية فلن تكون Sennheiser Accentum مناسبة لك.

تتضمن سماعات Sennheiser Accentum وسادات أذن صغيرة الحجم، قد لا تناسب جميع الأشخاص، وقد لا تكون مناسبة للاستخدام لساعات طويلة.

تُباع سماعات Sennheiser Accentum بسعر قدره 695 ريالًا سعوديًا.

3- سماعات Sony WH-CH720N:

إذا كنت تبحث عن سماعات لاسلكية تتمتع بمواصفات قريبة من مواصفات السماعات الرائدة في سلسلة WH-1000 من سوني لتجربة خصائص سوني المميزة لإلغاء الضوضاء، فستكون WH-CH720N مناسبة لك، فهي تدعم بعض تقنيات إلغاء الضوضاء المتوفرة في الطرز الرائدة، وتقدم تجربة استماع ممتازة بسعر معقول.

تمتاز سماعات WH-CH720N بأنها خفيفة الوزن ومريحة، ولن تعاني من آلام في الرأس أو الأذن في حال استخدامها ساعات طويلة.

توفر هذه السماعات صوتًا واضحًا وعالي الجودة، وتدعم WH-CH720N تقنية DSEE من سوني التي تعزز جودة ملفات الصوت المضغوطة مثل التي تستمع إليها في تطبيق Spotify أو Apple Music.

تُباع سماعات Sony WH-CH720N بسعر قدره 369 ريالًا سعوديًا.

4- سماعات Earfun Air Pro 3:

تمتاز سماعات EarFun Air Pro 3 اللاسلكية بدعم خاصية إلغاء الضوضاء، وتوفر صوتًا واضحًا وعالي الجودة في أثناء الاستماع وعند إجراء المكالمات، ولكنها لا تمتاز بعمر البطارية الطويل؛ إذ يمكن لهذه السماعات الاستمرار بالعمل مدة قدرها 5 ساعات.

تعمل مزية إلغاء الضوضاء بنحو جيد في معظم الأوقات، ولكن تأثيرها قد ينخفض في الأماكن المليئة بالأشخاص، ومع ذلك تقلل الضوضاء بنحو جيد في تلك الأماكن؛ مما يسمح لك بالاستمتاع بتجربة استماع جيدة في معظم الأوقات.

تُباع سماعات Earfun Air Pro 3 بسعر قدره 179 ريالًا سعوديًا.

5- سماعات Jabra Elite 3:

تُعد Jabra من العلامات التجارية الرائدة في تصنيع السماعات اللاسلكية، وتقدم طراز Elite 3 المنخفض السعر ليُناسب ذوي الميزانية المحدودة.

تمتاز سماعات Jabra Elite 3 بأنها خفيفة الوزن ومريحة، وتأتي مع مجموعة من سدادات الأذن المختلفة الحجم لتختار الحجم المناسب لك، وتمتاز هذه السماعات بأنها مقاومة للماء والغبار وفقًا لمعيار IP55.

تتضمن هذه السماعات أزرارًا مادية تُسهل التحكم فيها، ويمكن لهذه السماعات الاستمرار بالعمل مدة تزيد على ثماني ساعات بشحنة واحدة، وتصل المدة إلى 28 ساعة مع علبة الشحن.

تدعم سماعات Jabra Elite 3 خاصية الاتصال السريع من جوجل (Google Fast Pair) التي تُسهل اتصالها بأجهزة أندرويد، كما تدعم المساعد الصوتي أليكسا. وفيما يتعلق بجودة الصوت، توفر هذه السماعات صوتًا متوازنًا وواضحًا، لكنها لا تدعم مزية إلغاء الضوضاء.

تُباع سماعات Jabra Elite 3 بسعر قدره 161 ريالًا سعوديًا.