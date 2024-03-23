أبرز الأدوات لكشف الصور والنصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي يُستخدم بنحو كبير في إنتاج المحتوى الرقمي، من الصور والنصوص وحتى الأعمال الفنية. ومع هذا التقدم المذهل، ظهرت الحاجة إلى تطوير أدوات قادرة على كشف وتمييز المحتوى المولّد عبر الذكاء الاصطناعي، وتساعد هذه الأدوات في حماية حقوق الملكية الفكرية، وتمتاز بأنها سهلة الاستخدام، والعديد منها مجانية.

وفي هذا المقال، سنستعرض 5 من أبرز الأدوات التي طُوّرت لهذا الغرض:

1- أداة Hive Moderation:

تُعدّ Hive Moderation من أبرز الأدوات المصممة لكشف الصور والنصوص المولّدة بالذكاء الاصطناعي، وهي سهلة الاستخدام، وكل ما عليك فعله هو سحب الصورة أو المستند وإسقاطه في المكان المخصص، أو إضافة النص أو الصورة من الجهاز، وخلال ثوانٍ ستخبرك أداة Hive Moderation بمدى احتمالية إنشاء المحتوى بالذكاء الاصطناعي.

ولتسهيل استخدام هذه الأداة، يمكنك تثبيت إضافة Hive AI Detector لمتصفح جوجل كروم وهي إضافة مجانية تسمح لك بإجراء فحص فوري للصور والنصوص في أثناء التصفح، ويمكنك تحميل الملفات في الإضافة أو التحقق من المحتوى عبر الإنترنت فورًا.

2- أداة Illuminarty:

Illuminarty هي أداة لكشف الصور والنصوص المُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهي سهلة الاستخدام؛ إذ يمكنك سحب الصورة وإسقاطها في المكان المخصص أو تحميل الصورة أو النص. وبعد ذلك، تحسب الأداة النسبة المئوية لاحتمالية أن يكون النص أو الصورة مصممة بالذكاء الاصطناعي.

يمكنك استخدام هذه الأداة بنحو مجاني، ومع ذلك تمنحك الخطة المأجورة الكثير من التفاصيل حول كل صورة أو نص ترغب في التحقق منه.

3- أداة AI or Not:

AI or Not هي أداة سهلة الاستخدام لاكتشاف الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي. وقبل استخدامها ستحتاج إلى إنشاء حساب، وباستخدام الخطة المجانية، يمكنك التحقق من 10 صور شهريًا، وأما الخطة المأجورة فتسمح لك بالتحقق من عدد لا محدود من الصور، بالإضافة إلى توفير العديد من الأدوات الإضافية غير المتوفرة في الخطة المجانية.

وللبدء بالتحقق من صورة معينة إذا كانت مولّدة بالذكاء الاصطناعي أم لا، ما عليك سوى سحب الصورة وإسقاطها، أو تحميل صورة مخزنة سابقًا في جهازك، أو إدخال عنوان URL للصورة، وستخبرك هذه الأداة إذا كانت الصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

4- أداة Hugging Face:

إذا كنت تريد أداة لكشف الصور المولّدة بالذكاء الاصطناعي سهلة الاستخدام ومجانية تمامًا فستكون أداة Hugging Face مناسبة لك.

تتوفر هذه الأداة بإصدارين، الإصدار الأول يعمل بنحو جيد لاكتشاف الصور الفنية المولّدة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي الأقدم من Midjourney و DALL-E 3 و SDXL.

أما الإصدار الثاني فهو أكثر تطورًا من الإصدار الأول، ويُسمى SDXL Detector ويمكنه اكتشاف الصور الأكثر تعقيدًا المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي، حتى الصور غير الفنية مثل: لقطات الشاشة.

أيًا كان الإصدار الذي تستخدمه، ما عليك سوى تحميل الصورة التي تريد التحقق منها، وستحدد Hugging Face إذا كانت الصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي أو لا.

5- أداة Is It AI:

تُظهر أداة Is It AI النسبة المئوية لاحتمالية أن تكون الصورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، ويمكنك استخدامها بالطريقة ذاتها الخاصة باستخدام الأدوات الأخرى في القائمة؛ إذ يجب عليك سحب الملف وإسقاطه في المكان المخصص، أو تحميله من الحاسوب، ثم النقر فوق زر (التحقق) Check، وستبدأ الأداة بتحليل الصورة.

بعد بضع ثوان ستحصل على نسبة مئوية تشير إلى مدى احتمالية أن تكون الصورة مولّدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

يمكنك استخدام هذه الأداة أيضًا لتعرّف إذا كان نص مُعين مولّدًا بالذكاء الاصطناعي أو لا، ولتجربة ذلك، انتقل إلى قسم Text Detector في الصفحة الرئيسية من الأداة، ثم أضف النص الذي تود التحقق منه، وستُحلل الأداة النص وتمنحك النتائج خلال ثوانٍ.