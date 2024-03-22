Doogee تطلق جهازها اللوحي T30 Max

أطلقت Doogee جهازها اللوحي الجديد T30 Max بعد عرضه في المؤتمر العالمي للجوال MWC 2024 لهذا العام.

ويعمل T30 Max بنظام التشغيل أندرويد 14، وهو مجهز بشاشة بدقة قدرها 2560×1600 بكسل، كما يدعم اتصال LTE، ويدعم تعرف الوجه لفتح القفل، إلى جانب تعرف بصمات الأصابع.

وزودت Doogee جهازها اللوحي T30 Max بالعديد من المزايا الرئيسية، إذ يتضمن مجموعة الشرائح Helio G99 من ميدياتيك مع ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR4X بسعة قدرها 8 جيجابايت وما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الموسعة ومساحة تخزين داخلية بسعة قدرها 512 جيجابايت.

ويأتي الجهاز مزودًا ببطارية بسعة قدرها 10800 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة قدرها 33 واطًا، إلى جانب دعم الشحن السلكي العكسي.

ويحتوي الحاسوب اللوحي كاميرا أمامية بدقة قدرها 20 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرات خلفية مزدوجة بتقنية الذكاء الاصطناعي، بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة قدرها 2 ميجابكسل.

ويوفر Doogee T30 Max شاشة من نوع IPS بدقة قدرها 2560×1600 بكسل وبقياس قدره 12.4 بوصة، وتبلغ نسبة الشاشة إلى الجسم 87.5 في المئة.

وتدعم الشاشة الحاصلة على شهادة الضوء الأزرق TÜV SÜD عرض 1.07 مليار لون، ونسبة تباين قدرها 1,000:1، وسطوع قدره 600 شمعة في المتر المربع.

ويبلغ سمك الحاسوب 7.9 ملم، ويزن 660 جرامًا، ويتميز بقلم يدعم 4096 مستوى ضغط.

كما أن الجهاز اللوحي معتمد من Widevine L1، مما يعني أنه يمكنه بث المحتوى العالي الدقة من خدمات البث المحمية بنظام إدارة الحقوق الرقمية.

وزودت الشركة الجهاز بواجهة التوصيل الإضافية الداعمة لاتصال لوحة المفاتيح المغناطيسية، ويوجد أيضًا مكبرات صوت رباعية عالية الدقة متوافقة مع معايير الصوت العالي الدقة التي حددتها جمعية الصوت اليابانية.

ويتوفر الجهاز اللوحي باللون الأخضر واللون الأسود واللون الأصفر، ويبلغ سعر Doogee T30 Max قدر 330 دولارًا.

وفي حين لا توجد تفاصيل بخصوص متانة الجهاز اللوحي الجديد، فمن المتوقع أن يعكس ريادة Doogee في مجال الأجهزة المتينة.