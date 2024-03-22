ون بلس تكشف عن هاتف OnePlus Ace 3V

كشفت شركة ون بلس الصينية عن هاتفها الجديد OnePlus Ace 3V بتصميم يختلف عن الإصدار السابق مع مواصفات محسنة، كما يُعد نسخة رخيصة الثمن من هاتف Ace 3 الرائد.

ويحتوي الهاتف على إطار مسطح ويحتفظ بشريط التنبيه الثلاثي المراحل في الجانب الأيمن، وفي الجانب الأيسر، توجد الأزرار التقليدية لتشغيل الشاشة والتحكم في الصوت.

ويأتي هاتف OnePlus Ace 3V بشاشة من نوع OLED قياسها 6.7 إنشات بدقة قدرها 1.5K ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ومستوى مرتفع من السطوع يصل إلى 2150 شمعة، كما تعمل الشاشة بتقنية “لمس المطر” Rain Touch لاستخدام الهاتف بأيدٍ مبتلة، علمًا بأن الهاتف نفسه مقاوم للغبار والرذاذ وفقًا لمعيار IP65.

ويحمل هاتف OnePlus Ace 3V كاميرا خلفية مزدوجة مكونة من كاميرا أساسية بحساس Sony IMX882 بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع تقنية التثبيت البصري، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة قدرها 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا سيلفي أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل.

ويعمل هاتف OnePlus Ace 3V بمعالج Snapdragon 7+ Gen 3 مع ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5x يصل حجمها إلى 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت.

ويعمل الجهاز بواجهة ColorOS 14 المستندة إلى أندرويد 14، وقد وعدت ون بلس بتوفير ثلاث سنوات من تحديثات نظام التشغيل مع أربع سنوات من التحديثات الأمنية.

ويضم الهاتف نظام التبريد نفسه الموجود في سلسلة OnePlus 12 والمعتمد على تبريد غرفة البخار VC، ويحمل الهاتف بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 100 واط.

ويبدأ سعر هاتف OnePlus Ace 3V من 300 دولار أمريكي، ويتوفر بلونين هما الأرجواني والرمادي.