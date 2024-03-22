نيورالينك تظهر أول مريض يستخدم زرعة دماغية

كشفت نيورالينك خلال البث المباشر عن أول مريض بشري يستخدم زرعة دماغية للتحكم في مؤشر الفأرة واللعب بلعبة الشطرنج، وهو رجل يبلغ من العمر 29 عامًا أصيب بالشلل بعد تعرضه لحادث غوص.

وقال المريض، الذي يدعى نولاند أربو، خلال البث المباشر إن الشريحة لم تكن مثالية، مع أنها أضافت العديد من التحسينات إلى حياته، مثل منحه القدرة على ممارسة ألعاب الفيديو لساعات دون الحاجة إلى الاعتماد على المساعدة من عائلته.

وأضاف أربو: “أود أن أقول إننا واجهنا بعض المشكلات. لا أريد أن يعتقد الناس أن هذه هي نهاية الرحلة. هناك الكثير من العمل الذي يجب فعله، مع أنها غيرت حياتي”.

وتعمل شركة التكنولوجيا العصبية الناشئة المملوكة للملياردير إيلون ماسك على زراعة شرائح يمكن أن تسمح للأشخاص بالتحكم في أجهزة الحواسيب باستخدام أدمغتهم.

وأعلن ماسك في شهر يناير أن نيورالينك زرعت إحدى شرائحها في جسم الإنسان أول مرة بعد عدة سنوات من الاختبارات التي أجريت على الحيوانات.

وخلال البث المباشر، جلس أربو على كرسي مخصص أمام جهاز حاسوب محمول، وبدا أنه يلعب بلعبة الشطرنج في حين ظلت يداه على مساند ذراع كرسيه.

وقال أربو: “أحب اللعب بالشطرنج، وهذا هو أحد الأشياء التي مكنتني الشريحة من فعله، وهو شيء لم أتمكن من فعله كثيرًا في السنوات القليلة الماضية”.

وأضاف: “كان علي في السابق استخدام عصا الفأرة وأشياء أخرى، مع أنني أستطيع فعل ذلك الآن باستخدام عقلي”.

وحدّت حالة أربو من قدرته على اللعب بلعبة الفيديو المفضلة لديه، وهي Civilization VI، لأنه لم يكن بإمكانه اللعب سوى بضع ساعات في كل مرة قبل أن يحتاج إلى مساعدة من عائلته لإعادة ضبط وضعية جلوسه.

وقال المريض: “تخليت عن ممارسة تلك اللعبة؛ لأنها تتطلب اللعب لوقت طويل دون حراك، وكنت قلقًا بشأن الكثير من الأشياء، مثل الإصابة بالتقرحات، لذا لم أستطع اللعب بها بالقدر الذي أردته”.

وأصبح أربو قادرًا على ممارسة لعبة الفيديو لعدة ساعات أثناء الاستلقاء على سريره بفضل شريحة نيورالينك، مع أنه كان مضطرًا إلى الانتظار حتى إعادة شحن الزرعة مرة أخرى بعد ممارسة ألعاب الفيديو لمدة طويلة.

وأوضح أن التحكم في زرعة نيورالينك أصبح أمرًا بديهيًا، وأنه يحتاج إلى تخيل تحرك مؤشر الفأرة من أجل تحريكه.