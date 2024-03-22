أطلقت شركة سامسونج الشهر الماضي جهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit 3 الجديد، ويأتي هذا الجهاز مع شاشة AMOLED كبيرة، ويضم العديد من المزايا التي تساعدك في تتبع النوم وأكثر من 100 تمرين رياضي، ويتمتع بعمر البطارية الطويل الذي يصل إلى 13 يومًا، ويُباع بسعر لا يزيد على 100 دولار.

وفيما يلي، سنقدم مراجعة شاملة لجهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit 3 الجديد من سامسونج لتوضيح جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الجهاز:

التصميم والشاشة:

يأتي جهاز تتبع اللياقة البدنية Galaxy Fit 3 بحجم صغير ويمتاز بأنه خفيف الوزن، ويأتي هذا الجهاز بتصميم أنيق وهيكل مستطيل الشكل، ويُعدّ مناسبًا للأشخاص الذين لديهم معصم صغير، والذين يفضلون ارتداء الساعات الصغيرة الحجم. ويتوفر هذا الجهاز بثلاثة ألوان، هي: الأسود والفضي والذهبي، ويمتاز الحزام الخاص بهذا الجهاز بأنه ناعم ومريح.

وفيما يتعلق بالشاشة، يضم جهاز سامسونج Galaxy Fit 3 شاشة من نوع (AMOLED) تأتي بمقاس قدره 1.6 بوصة، وهي مشرقة وواضحة، ويمكنك قراءة المعلومات الظاهرة فيها بسهولة.

الأداء والمزايا الأساسية:

عند البدء بإعداد جهاز Galaxy Fit 3 وإقرانه بهاتفك، ستلاحظ أنه يقترن مع هواتف أندرويد بسهولة، ومع أن سامسونج أشارت إلى أن جهاز Galaxy Fit 3 متوافق مع هواتف أندرويد وآيفون، لكن بعض المستخدمين واجهوا مشكلة في إقرانه بهاتف آيفون.

وفيما يتعلق بكيفية التحكم في العناصر الظاهرة في الشاشة، ستلاحظ أن جهاز Galaxy Fit 3 يضم زرًا واحدًا على الجهة الجانبية، وإذا ضغطت عليه مرة واحدة يمكنك العودة إلى الصفحة الرئيسية، وإذا أردت البدء بتتبع التمارين الرياضية، فاضغط عليه مرتين، واضغط مطولًا عليه إذا كنت تريد إيقاف تشغيل الجهاز.

كل شيء آخر تريد الانتقال إليه سيكون بالاعتماد على النقر على الشاشة التي تعمل باللمس، وستلاحظ أن استجابة الشاشة سريعة وسلسة، ولن تواجه مشكلات متعلقة بالتأخير أو عدم الاستجابة.

وفيما يتعلق بتتبع التمارين الرياضية، فإن أول شيء تجب معرفته هو أن جهاز سامسونج Galaxy Fit 3 لا يحتوي على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ويمكنه الاتصال عبر البلوتوث بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الخاص بهاتفك، ولكن إذا كنت لا تحب تشغيل هاتفك في أثناء ممارسة التمارين الرياضية خاصة الرياضات الخارجية التي تتطلب تتبع الموقع والمسافات، فلن يكون هذا الجهاز مناسبًا لك.

ومع ذلك، يمتاز جهاز سامسونج Galaxy Fit 3 بدعمه أكثر من 100 وضع رياضي، ويمكن استخدامه أيضًا لتتبع النوم، وستحصل على البيانات الخاصة بساعات النوم، وأوضاع النوم في تطبيق Samsung Health، ويمنح Galaxy Fit3 المستخدمين فهمًا أعمق لصحتهم العامة، من خلال تقديم مقاييس صحية تشمل معدل ضربات القلب ومستويات التوتر.

بالإضافة إلى ذلك، زودت سامسونج جهازها الجديد بمجموعة من مزايا الأمان، مثل: اكتشاف السقوط (Fall Detection)، ومكالمات الطوارئ (Emergency SOS). وعند اكتشاف سقوط غير طبيعي، يمنح Galaxy Fit3 المستخدمين خيار الاتصال بخدمات الطوارئ فورًا للحصول على الدعم الطبي في الوقت المناسب. وعندما يتعرض المستخدم لحال طارئة، يمكنه إجراء مكالمة طوارئ (SOS) فورًا بالضغط على الزر الجانبي خمس مرات.

البطارية والشحن:

يحتوي جهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد من سامسونج Galaxy Fit 3 على بطارية تبلغ سعتها 208 ميلّي أمبير في الساعة، وتعادل ثلثي سعة بطارية ساعة Apple Watch Series 9، ولكن بسبب نظام التشغيل البسيط وعدم وجود نظام GPS، فإن جهاز سامسونج يتمتع بعمر بطارية أطول من عمر بطارية ساعة آبل ويستمر عدة أيام.

يمكن استخدام جهاز Galaxy Fit 3 مدة تصل إلى 13 يومًا بشحنة واحدة، ولكن إذا فعّلت خاصية التشغيل الدائم واستخدمته كثيرًا، فمن المحتمل أن يستمر هذا الجهاز بالعمل مدة أربعة أيام فقط.

السعر:

يُباع جهاز تتبع اللياقة البدنية الجديد من سامسونج Galaxy Fit3 بسعر قدره 63 دولارًا.

هل يستحق الشراء؟

إذا كنت تبحث عن جهاز لتتبع اللياقة البدنية أنيق، ويتمتع بعمر البطارية الطويل، ويُباع بسعر منخفض، ويتضمن المزايا الأساسية لتتبع اللياقة البدنية والنوم، فسيكون Galaxy Fit 3 مناسبًا لك.

ومع ذلك هناك العديد من الخيارات التي تُباع بسعر أرخص، مثل: سلسلة Mi Band من شاومي، ومع أن أجهزة تتبع اللياقة البدنية من شاومي تعمل بنحو جيد، فإن أجهزة Galaxy تتمتع بواجهة مستخدم أفضل من واجهة المستخدم الخاصة بأجهزة شاومي.