مايكروسوفت تجلب مزايا جديدة إلى تطبيق المفكرة

تواصل مايكروسوفت إضافة مزايا جديدة إلى تطبيق المفكرة في نظام التشغيل ويندوز 11، وتعلن الشركة إصدار معاينة مع ميزة التدقيق الإملائي المضمنة وميزة التصحيح التلقائي.

وظل تطبيق المفكرة يعاني عدم وجود مزايا جديدة لسنوات، في حين ظهرت محررات نصوص أكثر حداثة، مثل Notepad 2 و ++Notepad.

وأعلنت مايكروسوفت في شهر مايو 2018 أنها قد تضيف التوافق مع يونكس وماك عن طريق إضافة دعم لأحرف يونكس و Mac EOL.

ووصلت منذ ذلك الحين مجموعة من المزايا الحديثة الجديدة، ويشمل ذلك تكبير النص والملء التلقائي للبحث وأرقام الأسطر عند استخدام التفاف الكلمات ودعم معيار UTF-8 المحسّن وعلامات تبويب المفكرة وعداد الأحرف.

وتعد كل هذه المزايا قياسية في محرر النصوص، مع أن تطبيق المفكرة احتاج إلى سنوات حتى يحصل عليها.

وأعلنت مايكروسوفت الآن أنها تختبر إصدارًا جديدًا من تطبيق المفكرة يتضمن مزايا جديدة للتدقيق الإملائي والتصحيح التلقائي.

وتقول الشركة إنها تطرح هذه المعاينة لمشتركي برنامج ويندوز إنسايدر ضمن قنوات Canary و Dev، مع أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح متاحة للجميع.

وجاء في إعلان مايكروسوفت: “أصبح بإمكان تطبيق المفكرة مع هذا التحديث تسليط الضوء على الكلمات المتضمنة أخطاء إملائية ويقدم اقتراحات حتى تتمكن من تحديد الأخطاء وتصحيحها بسهولة، ونقدم أيضًا ميزة التصحيح التلقائي التي تعمل على إصلاح أخطاء الكتابة الشائعة أثناء الكتابة”.

وبمجرد التثبيت، يظهر تطبيق المفكرة الآن خطًا متعرجًا باللون الأحمر في الجهة السفلية للكلمات المتضمنة أخطاء إملائية، وتعرض هذه الكلمات عند النقر عليها اقتراحات بخصوص التهجئة الصحيحة.

ومن الممكن أيضًا تجاهل الكلمات الموجودة في مستند نصي واحد أو إضافتها إلى القاموس العالمي حتى لا تعرض في المستقبل.

وتقول مايكروسوفت إن هذه الميزة لن تعمل مع ملفات السجل والتعليمات البرمجية المصدرية. ويرجع ذلك إلى أنه من الشائع استخدام كلمات غير قياسية في هذه الملفات، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء متعددة في التدقيق الإملائي.

ويمكن للمستخدمين التحكم في هذا الإعداد عالميًا أو لأنواع ملفات محددة في إعدادات تطبيق المفكرة.

وتعد ميزة التصحيح التلقائي أكثر سلاسة، إذ تجري تلقائيًا تغييرات صغيرة على القواعد النحوية وعلامات الترقيم أثناء الكتابة.