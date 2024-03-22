شاومي تعلن هاتفها الجديد CIVI 4 Pro

أعلنت شركة شاومي هاتفها الذكي الجديد CIVI 4 Pro الذي يُعد أحدث إصدارات سلسلة CIVI ذات التصاميم اللافتة التي جذبت جمهورًا واسعًا.

ولا يختلف تصميم الهاتف الجديد عن سابقه، إذ يحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على وحدة كاميرات دائرية تحيطها حلقة معدنية متماشية مع لون الهاتف. ويتوفر الهاتف بأربعة ألوان مختلفة، هي الأخضر والأزرق والأسود والزهري، ويأتي اللون الأخضر تحديدًا بمظهر مزخرف.

ويحمل هاتف شاومي CIVI 4 Pro شاشة قياسها 6.55 إنشات بدقة قدرها 2750 × 1236 بكسلًا، وكثافة قدرها 460 بكسلًا لكل إنش، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، ودرجة سطوع تبلغ 3000 شمعة كحد أقصى، وتغطي الشاشة الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، مع دعم تقنية +HDR10 و Dolby Vision، كما يوجد مستشعر بصمة أسفل الشاشة.

ويعمل هاتف شاومي CIVI 4 Pro بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 العالي الأداء، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت. ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 14 بواجهة HyperOS، كما يضم نظام تبريد متقدمًا.

ويحتوي الهاتف على بطارية تبلغ سعتها 4700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 67 واطًا، وتدعي شاومي أنه يمكن شحن البطارية كاملة خلال 40 دقيقة فقط.

ويحمل هاتف CIVI 4 Pro كاميرا رئيسية تدعم التثبيت البصري OIS بدقة قدرها 50 ميجابكسل من OmniVision وعدسات من Leica، بالإضافة إلى كاميرا مكبرة مخصصة لتصوير “البورتريه” بدقة قدرها 50 ميجابكسل بحساس سامسونج JN1، وكاميرا ثالثة واسعة المجال بدقة قدرها 12 ميجابكسل ذات مجال تصوير يصل إلى 120 درجة.

وفيما يتعلق بالكاميرا الأمامية، فالهاتف مزود بكاميرا مزدوجة بحساس رئيسي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، أما الكاميرا الثانية فتأتي بحساس واسع المجال بدقة قدرها 32 ميجابكسل. وتدعم كافة الكاميرات أوضاعًا مختلفة للتصوير وتحسين الصور من شركة Leica.

وتطرح شاومي هاتف CIVI 4 Pro في السوق الصينية بسعر يتراوح بين 420 و 500 دولارٍ أمريكي، ولا معلومات متاحة حاليًا بشأن توفر الهاتف في الأسواق العالمية.