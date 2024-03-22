جوجل تجلب الرسائل عبر الأقمار الصناعية إلى أندرويد 15

وصلت المعاينة الثانية للمطورين من جوجل لنظام التشغيل أندرويد 15، مما يوفر الدعم الذي طال انتظاره للاتصال عبر الأقمار الصناعية إلى جانب العديد من التحسينات على المدفوعات غير التلامسية، وتعرف اللغات المتعددة، واتساق الحجم، والتفاعل مع ملفات PDF عبر التطبيقات.

وتعد هذه الإصدارات التجريبية التي تركز على المطورين بمنزلة أرضية خصبة لاختبار المزايا التي من المحتمل أن تصل إلى الإصدار العام النهائي المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقًا لشركة جوجل، يجب أن تكون الإصدارات التجريبية العامة متاحة للاختبار بين شهري أبريل ويوليو.

وتتناول أحدث معاينة للمطورين بعض المشكلات والمخاوف الأمنية التي يواجهها مستخدمو أندرويد، مثل جعل التطبيقات أكثر وعيًا بالسبب وراء عدم توفر بعض الخدمات عندما تستخدم الأجهزة اتصالًا عبر القمر الصناعي.

ويعد هذا أيضًا أول تأكيد رسمي أن أندرويد 15 قد يأتي مزودًا برسائل عبر الأقمار الصناعية، إذ ذكر بيان صحفي من جوجل أن المعاينة الجديدة تتضمن دعمًا لتطبيقات RCS المحملة سابقًا لاستخدام الاتصال عبر الأقمار الصناعية لإرسال الرسائل واستقبالها.

ويتضمن نظام التشغيل الجديد إشعارات ومؤشرات فضلى لشريط الحالة عندما تكون متصلًا بالأقمار الصناعية.

وتسمح واجهة برمجة التطبيقات NonTerrestrialNetwork للتطبيقات بمعرفة متى تكون محدودة بالاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وتقول جوجل إن أندرويد 15 يسمح لتطبيقات الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة التابعة لجهات خارجية بالاستفادة من واجهات برمجة تطبيقات الاتصال عبر الأقمار الصناعية.

وقدمت جوجل أيضًا دعمًا لاكتشاف تسجيل التطبيقات للشاشة وإخبار المستخدمين إذا سجل تطبيق ما نشاطهم.

وحسنت الشركة أيضًا موثوقية المدفوعات غير التلامسية بنقرة واحدة للتطبيقات التي تستخدم تقنية NFC.

كما أضافت جوجل دعمًا محسنًا لتعرف الصوت المتعدد اللغات المقدم في أندرويد 14 من أجل تجنب إغفال الكلمات عندما يبدل المستخدم بين اللغات.

ويجب أيضًا أن تصبح شاشات الغطاء الصغيرة الموجودة ضمن الهواتف القابلة للطي أكثر فائدة، إذ يحصل المطورون على إمكانية الوصول المباشر إلى المزيد من طرق التفاعل معها، في حين أن دعم معيار جهارة الصوت CTA-2075 الجديد من شأنه أن يساعد مستخدمي أندرويد في تجنب الاضطرار إلى ضبط مستوى الصوت غير المتسق عند التبديل بين المحتوى.

وتجري جوجل أيضًا تحسينات كبيرة على مزايا PDF في التطبيقات، وتضيف دعمًا للملفات المحمية بكلمة مرور، والتعليقات التوضيحية، وتحرير النماذج، والبحث، والاختيار مع النسخ.