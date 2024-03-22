أمور تنبغي معرفتها قبل شراء الأجهزة المنزلية الذكية

بدأت الأجهزة المنزلية الذكية بالانتشار بنحو كبير، والعديد من الأشخاص أصبحوا يستخدمون هذه الأجهزة، وأبرزها: مكبرات الصوت الذكية، وأجهزة المطبخ الذكية التي تساعد في تسهيل عملية الطهي واختيار الأطباق المتنوعة بناءً على احتياجات المستخدم، وهناك أيضًا أجهزة الأمان الذكية والأقفال الذكية، وأنظمة الإضاءة الذكية، وغيرها الكثير.

تقدم هذه الأجهزة مزايا عديدة تتمثل في توفير الوقت والجهد وزيادة الكفاءة في استخدام الطاقة، لكن قبل الإقدام على شراء هذه الأجهزة، هناك مجموعة من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان، وسنذكر منها ما يلي:

1- يجب توفر شبكة واي فاي قوية:

تحتاج الأجهزة المنزلية الذكية إلى الإنترنت؛ إذ يتطلب إعداد أي جهاز ذكي شبكة واي فاي، وغالبًا ما يعتمد الاستخدام أيضًا على الإنترنت. ولا يقتصر الأمر على ضرورة وجود شبكة واي فاي قوية، بل يجب أن تكون الشبكة مُتاحة في جميع أجزاء المنزل التي توجد فيها أجهزة ذكية.

ليس من السهل دائمًا تحقيق ذلك إذا كانت مساحة المنزل كبيرة أو كان لديك حواجز تؤثر في قوة الشبكة، وغالبًا ما يكون الحل إضافة أجهزة تقوية للشبكة لتوزيع إشارة الواي فاي بنحو أفضل في جميع أنحاء المنزل.

2- يجب اختيار نظام واحد من الأنظمة المنزلية الذكية:

يوجد الآن العديد من الأنظمة المنزلية الذكية، ومع أنه يمكنك تشغيل أنظمة متعددة في منزلك، فيجب عليك اختيار مساعد صوتي واحد، مثل: سيري، أو أليكسا، أو مساعد جوجل، وهذا يدفعك إلى اختيار الأجهزة المنزلية الذكية الداعمة لهذا المساعد الصوتي لتسهيل التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية.

إن أفضل طريقة للاختيار هي التفكير في أهم المنتجات التي تحتاج إليها، وإذا كنت من محبي منتجات آبل، فإن نظام HomeKit سيكون مناسبًا لك لكن الكثير من الأجهزة المنزلية الأخرى غير التي تُنتجها آبل لا تعمل مع نظام HomeKit.

من ناحية أخرى، يتوافق المساعد الصوتي أليكسا من أمازون مع العديد من أجهزة المنزل الذكية المُصنعة من الشركات المُختلفة؛ مما يجعل الأشخاص الذين يرغبون في البدء باستخدام الأجهزة المنزلية الذكية أول مرة يختارون الأجهزة الداعمة لأليكسا؛ لأنها متنوعة ومُتاحة من علامات تجارية مختلفة.

3- تجب إضافة الأجهزة الذكية بنحو تدريجي:

لا تشترِ الكثير من الأجهزة المنزلية الذكية مرة واحدة، وابدأ بتجربة جهاز واحد، ثم أضف جهازًا آخر وهكذا بنحو تدريجي حتى تعتاد طريقة عمل كل جهاز وتتمكن من التحكم فيه بنحو أفضل.

من ناحية أخرى، سيكون من الأفضل لك اختيار الأجهزة المنزلية الذكية من علامة تجارية واحدة لتسهيل التحكم فيها من تطبيق واحد، أو أقل عدد ممكن من التطبيقات، وكلما اشتريت جهازًا جديدًا جرّب جميع مزاياه، وجرّب كيفية التحكم فيه عن طريق الأوامر الصوتية، وما المزايا التي ستفقدها في حال عدم الاتصال بالإنترنت، وهذا سيساعدك في التعامل بنحو أفضل مع أجهزتك المنزلية الجديدة، وسيساعدك في اختيار الأجهزة المنزلية المناسبة لك.

4- بعض الأجهزة المنزلية الذكية لا يمكن نقلها بسهولة من منزل إلى آخر:

قبل شراء الأجهزة المنزلية الذكية فكّر في مدى سهولة نقلها إلى منزل آخر إذا كنت تفكر في تغيير منزلك بعد مدة قصيرة؛ إذ إن نقل بعض الأجهزة المنزلية الذكية يتطلب عملية معقدة، مثل: أنظمة الإنارة الذكية، ومكبرات الصوت الذكية، والأقفال الذكية، وغيرها.

أما الروبوتات الذكية الخاصة بالتنظيف، وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى الصغيرة الحجم فيمكنك نقلها بسهولة إلى المنزل الجديد.