آبل تطلق تحديث iOS 17.4.1 لهواتف آيفون

بدأت شركة آبل إطلاق تحديث iOS 17.4.1 لهواتف آيفون، بالإضافة إلى عدد من التحديثات الفرعية الأخرى لأجهزتها المختلفة.

ويأتي ذلك التحديث بعد نحو أسبوعين من إطلاق تحديث iOS 17.4 الذي وفرته آبل لمستخدميها بعد أن أدخلت الكثير من التعديلات في النظام من أجل التوافق مع قانون الأسواق الرقمية في دول الاتحاد الأوروبي.

ولم تذكر آبل تفاصيل التحديث الجديد، واكتفت بالإشارة إلى أن التحديث الجديد يتضمن إصلاحات أمنية مهمة، بالإضافة إلى إصلاح بعض المشكلات.

ويمكن تحميل تحديث iOS 17.4.1 الجديد على أجهزة آيفون بالذهاب إلى “الإعدادات Settings”، ثم الضغط على “عام General”، ثم اختيار “تحديث البرنامج Software Update”، ثم اختيار “تنزيل وتثبيت Download and Install”.

وفيما يتعلق بهواتف آيفون التي ما زالت تعمل بنظام iOS 16، يمكن للمستخدمين تنزيل تحديث iOS 16.7.7 بالطريقة نفسها.

ووفرت آبل تحديث iPadOS 17.4.1 المشابه لأجهزة آيباد الذي يصلح مشكلة عدم القدرة على مسح أكواد القراءة السريعة في أجهزة آيباد.

وأطلقت آبل أيضًا تحديث visionOS 1.1.1 لنظارة فيجن برو من أجل إصلاح بعض المشكلات وتعزيز أمان النظام.

وعلى غير المتوقع، لم تصدر آبل تحديثًا فرعيًا لحواسيب ماك بعد تحديث macOS 14.4 الأخير الذي سبب كثيرًا من المشكلات.

ومن المنتظر أن تبدأ آبل اختبار تحديث iOS 17.5 لهواتف آيفون خلال وقتٍ قريب، على أن يكون التحديث الفرعي الكبير الأخير لنظام iOS 17 قبل إطلاق نظام iOS 18.