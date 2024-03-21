SK Hynix تكشف عن أفضل قرص SSD للذكاء الاصطناعي في مؤتمر GTC 2024

كشفت شركة SK Hynix النقاب عن قرص SSD PCB01، خلال مؤتمر GTC 2024، الذي يتميز بأعلى مستويات الأداء في الصناعة.

ويعد قرص PCB01 من أقراص SSD التي تعمل بواجهة الاتصال PCIe من الجيل الخامس للحواسيب الشخصية الموجهة بالذكاء الاصطناعي.

وبعد الانتهاء من تطوير هذا القرص في النصف الأول من عام 2024، تخطط SK Hynix لإطلاق إصدارين من قرص PCB01، بحلول نهاية هذا العام، إلى كبرى شركات التكنولوجيا والمستهلكين عامة.

ويوفر قرص PCB01 سرعة قراءة تسلسلية تصل إلى 14 جيجابايت/ الثانية وسرعة كتابة تسلسلية تصل إلى 12 جيجابايت/ الثانية، وهذا يتيح للمستخدمين تحميل النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المطلوبة لاستدلال الذكاء الاصطناعي في أقل من ثانية واحدة.

ولجعل الذكاء الاصطناعي يعمل بسلاسة مطلقة في الجهاز، ينشئ صانعو أجهزة الحواسيب الشخصية بنيةً تحفظ النموذج اللغوي الكبير (LLM) في التخزين الداخلي للحاسوب الشخصي لتنقل البيانات بسرعة إلى وحدات ذاكرة DRAM في مهام الذكاء الاصطناعي. وفي هذه العملية، يدعم قرص PCB01 تحميل النماذج اللغوية الكبيرة بكفاءة عالية، إذ تتوقع SK Hynix أن تؤدي هذه الخصائص بأحدث أقراص SSD إلى زيادة كبرى في سرعة وجودة الذكاء الاصطناعي في الحواسيب الشخصية.

ويتميز قرص PCB01 بتحسين استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالجيل السابق، مما يجعله مناسبًا تمامًا لإدارة متطلبات الطاقة العليا التي تفرضها عمليات الذكاء الاصطناعي الواسعة النطاق.

وقد طبقت SK Hynix تقنية الذاكرة المخبأة (SLC) في قرص PCB01، وتتيح هذه التقنية لبعض رقاقات ذاكرة NAND العمل بخلايا أحادية المستوى لتحقيق سرعات معالجة مذهلة، وهذا يسمح بقراءة وكتابة البيانات بسرعة كبرى؛ مما يؤدي إلى تسريع عمل خدمات الذكاء الاصطناعي وعمليات تشغيل أجهزة الحواسيب الشخصية.

وبالإضافة إلى قرص PCB01، عرضت SK Hynix أحدث تقنياتها وحلولها في مؤتمر GTC 2024، ومن ذلك ذاكرة HBM3E المكونة من 12 طبقة وبحجم قدرة 36 جيجابايت، وذاكرة CXL، وذاكرة GDDR7.