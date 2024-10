يوتيوب تي في تطرح ميزة Multiview لأجهزة آيفون

أكدت جوجل حصول منصة يوتيوب تي في الآن على دعم لميزة العرض المتعدد Multiview عبر أجهزة آيفون وآيباد، مع أن الميزة لم تصل بعد إلى أجهزة أندرويد.

وأصبح بإمكان مشتركي المنصة الآن مشاهدة العديد من البرامج في وقت واحد عبر الأجهزة الصغيرة الحجم، وليس عبر شاشات التلفاز الكبيرة فقط.

وطرحت جوجل ميزة العرض المتعدد Multiview لمنصة يوتيوب تي في عبر نظامي التشغيل iOS و iPadOS، في حين يجب على مستخدمي أندرويد انتظار وصول الميزة في الأشهر المقبلة.

ولاحظ المستخدمون خلال الأسبوع الماضي أن تطبيق المنصة لأجهزة آيفون يظهر دعمًا لميزة العرض المتعدد Multiview.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين مشاهدة ما يصل إلى 4 قنوات في وقت واحد، مع أنها تركز بطريقة مباشرة على الرياضة.

وأضافت ميزة العرض المتعدد Multiview في الآونة الأخيرة تخصيصًا إضافيًا لما يمكن عرضه من القنوات التي ترغب في عرضها معًا عبر الشاشة، وأصبح تطبيق منصة يوتيوب تي في أكثر مرونة وقابلية للتخصيص إلى حد ما.

وفي حال كنت تستخدم جهاز آيفون أو آيباد، فإنه يجب عليك التحقق من التحديث إلى الإصدار الأحدث من تطبيق يوتيوب تي في.

ويجب أن تشاهد خيارات ميزة العرض المتعدد Multiview في صف Top Picks for You أو Watch in Multiview.

وإذا كنت تشاهد من شاشتك الكبيرة في المنزل، فإن بإمكانك مراقبة النتائج بفضل المشغل المعاد تصميمه قليلاً عبر يوتيوب.

وتشير المنصة إلى أن قيود الجهاز والمحتوى تنطبق على ميزة العرض المتعدد Multiview وأن الميزة تقتصر على الألعاب المحددة سابقًا فقط.

وتشمل المزايا الأخرى التي أضافتها جوجل سابقًا إلى تطبيق المنصة إعادة تصميم مشغل الفيديو الذي يمكنه عرض النتائج الرياضية إلى جانب البث، واختصار Last Channel الجديد الذي يمكنه التنقل بين القنوات المستخدمة سابقًا.