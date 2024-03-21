منتدى حرية التنقل يتناول كيفية تلبية الكوكب لمتطلبات التنقل في العقود المقبلة

يعزز الحدث السنوي الثاني النقاش حول كيفية تلبية الكوكب لمتطلبات التنقل لثمانية مليارات شخص في العقود المقبلة.

تم اختيار لجنة دولية لمناقشة الموضوع مكونة من خمسة خبراء، يمثلون مختلف التخصصات؛ وهي: المجتمع، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبيئة، والاقتصاد، والأعمال التجارية.

الجديد في نسخة العام 2024: مشاركة طلاب من ثلاث دول؛ هي: جامعة برانديز من الولايات المتحدة الأمريكية، والمدرسة العليا للتجارة بباريس من فرنسا، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة من المغرب، لتحدي الخبراء المشاركين في النقاش المباشر. ثلاث جلسات مخصصة للأسئلة والأجوبة ستتيح لمشاهدي البث المباشر فرصة للتفاعل مع أعضاء اللجنة خلال مدة المنتدى. ستكشف شركة الأبحاث عبر الإنترنت YouGov عن نتائج بحث ميداني حصري.



أعلن منتدى حرية التنقل، الذي يُنظم بمبادرة من ستيلانتيس ويشرف على تنفيذه طرف ثالث محايد، آخِرًا تفاصيل الجلسة النقاشية السنوية الثانية عبر الإنترنت المقرر إقامتها يوم الأربعاء 3 من أبريل 2024. وسيتمحور موضوع المناقشة التي ستبث مباشرة هذا العام حول: “كيف سيلبي كوكبنا متطلبات التنقل لثمانية مليارات شخص؟”. وسوف تتناول المناقشة حدود كوكب الأرض وكيفية تأثيرها في حرية التنقل من منظور التكنولوجيا والأعمال التجارية وأسلوب الحياة.

وخلال النقاش المباشر، ستتاح للمشاهدين فرصة الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة من لجنة خبراء دولية اختارها المجلس الاستشاري للمنتدى:

المجتمع: ماجورا كارتر من (الولايات المتحدة)، وهي خبيرة إستراتيجية في مجال التنشيط الحضري ومطورة عقارية ومؤلفة ومذيعة حائزة على جوائز.

التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: منال جلول من (لبنان)، المؤسسة المشاركة والرئيسة التنفيذية لشركة AI Lab، والمدربة المعتمدة وسفيرة الجامعة في معهد NVIDIA للتعلم العميق.

البيئة: روبرتو شيفر من (البرازيل)، وهو أستاذ اقتصاديات الطاقة في الجامعة الفيدرالية في ريو دي جانيرو، وأحد أعضاء الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ.

الاقتصاد: ماتياس شميلزر من (ألمانيا)، وهو مؤرخ اقتصادي ومنظّر اجتماعي وناشط في مجال المناخ.

الأعمال التجارية: كارلوس تافاريس من (البرتغال)، وهو الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس، والرئيس المشارك للمجلس الاستشاري لمنتدى حرية التنقل.

أما بالنسبة للعناصر الجديدة في نسخة 2024 من منتدى حرية التنقل، فسيتعاون المنتدى مع ثلاث جامعات رائدة، هي جامعة برانديز في (الولايات المتحدة الأمريكية)، والمدرسة العليا للتجارة بباريس (فرنسا)، والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة في (المغرب)، إضافة إلى تحدي طلاب هذه الجامعات أعضاء اللجنة خلال الحدث المباشر. ويعد تعزيز صوت الشباب في مناقشات هذا العام أمرًا مهمًا للغاية من أجل إعادة النظر في الافتراضات التقليدية وتحفيز الابتكار في قطاع التنقل.

ومن العناصر الجديدة أيضًا في نسخة 2024 أن مشاهدي المنتدى المباشر ستتاح لهم الفرصة للتفاعل مع أعضاء اللجنة طوال البرنامج من خلال ثلاث جلسات أسئلة وأجوبة مخصصة. وسيعلن مزيد من التفاصيل حول المناقشة عبر الإنترنت وتستمر ساعتين في وقت لاحق.

وتم اختيار السيدة سيسيليا آر إدواردز، الشريكة في شركة الاستشارات العالمية Wavestone، مرة أخرى كمنسقة لإدارة المناقشة المفتوحة بين أعضاء اللجنة والطلاب. وتتمتع السيدة إدواردز بخبرة في قيادة اللجان التي تضم قادة الشركات والسياسيين والنشطاء للتعاون في القضايا المجتمعية الرئيسية.

وقالت إدواردز: “للعام الثاني على التوالي، نقدم لجنة عالمية متميزة ومتنوعة من الخبراء لمناقشة التنقل من وجهات نظر مختلفة”. وأضافت: “يسرنا أيضًا إيصال صوت الأجيال الشابة بمشاركة طلاب من ثلاث جامعات عبر ثلاث قارات سيتناقشون مع أعضاء اللجنة”.

إضافة إلى ذلك، ستكشف شركة الأبحاث عبر الإنترنت YouGov عن نتائج استطلاع حصري أُجري خصوصًا من أجل نسخة 2024 من منتدى حرية التنقل. وقد كان هدف الاستطلاع قياس الرغبة في التغيير في عادات التنقل لدى المشاركين فيه من خمس دول.

وستنشر نتائج جميع مناقشات المنتدى على موقع: freedomofmobilityforum.org ويمكن لكل الأطراف المعنية استخدامها لصياغة خرائط طريق للاستدامة يمكن تنفيذها في قطاعات عملهم. ويعد الموقع الإلكتروني أيضًا مصدرًا للمعلومات والمحتوى المتعلق بالموضوع خلال المدة الواقعة بين كل نسخة من المنتدى وما بعدها.

لمتابعة أخبار المنتدى، يرجى زيارة: https://www.freedomofmobility.org/en/follow-us.

للتسجيل من أجل المشاركة في النقاش المباشر عبر الإنترنت، يرجى زيارة الرابط: https://www.freedomofmobilityforum.org/en/2024-event