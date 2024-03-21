مقارنة بين هاتفي Zenfone 11 Ultra من أسوس و Pixel 8 Pro من جوجل

يأتي Zenfone 11 Ultra وهو أحدث هاتف رائد من أسوس مع تحسينات كبيرة مقارنةً بالجيل السابق، ويُشبه إلى حد كبير هاتف الألعاب ROG Phone 8 Pro، ويتنافس هاتف Zenfone 11 Ultra الجديد مع الهواتف الرائدة المتوفرة في الأسواق، وأبرزها: هاتف Pixel 8 Pro وهو أحدث هاتف رائد من جوجل، ويشترك كلا الهاتفين في بعض المواصفات، ويُباعان بأسعار متقاربة.

ولتوضيح جميع أوجه التشابه والاختلاف بين كلا الهاتفين، سنقدم فيما يلي مقارنة بين هاتفي Zenfone 11 Ultra و Pixel 8 Pro:

التصميم:

يأتي هاتفا Zenfone 11 Ultra و Pixel 8 Pro بتصاميم مختلفة مع وجود بعض أوجه التشابه؛ إذ يأتي كلاهما بأطوال متقاربة جدًا، وكلاهما من الهواتف الكبيرة الحجم؛ إذ يبلغ طول هاتف أسوس 163.8 ملم، ويبلغ سُمكه 8.9 ملم، ويزن 224 جرامًا، وأما هاتف جوجل فيبلغ طوله 162.6 ملم، ويبلغ سُمكه 8.8 ملم، ويزن 213 جرامًا.

وفيما يتعلق بالألوان، يتوفر هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra بأربعة ألوان، هي:

الأسود ( Eternal Black).

الأزرق ( Skyline Blue).

الرمادي ( Misty Gray).

البرتقالي (Desert Sand).

وأما هاتف جوجل Google Pixel 8 Pro فيتوفر بأربعة ألوان، وهي:

الأزرق ( Bay).

الأخضر ( Mint).

الأبيض (Porcelain).

الأسود (Obsidian).

الشاشة:

يضم هاتف Zenfone 11 Ultra شاشة من نوع (LTPO AMOLED) تتفوق على شاشة هاتف جوجل بالسطوع ومعدل التحديث؛ إذ تمتاز شاشة هذا الهاتف بالسطوع العالي الذي يصل أقصاه إلى 2500 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتزًا عند تفعيل وضع الألعاب، وأما هاتف Pixel 8 Pro فيضم شاشة من نوع (LTPO OLED) وتمتاز بسطوع يصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تأتي شاشة هاتف Zenfone 11 Ultra بمقاس قدره 6.78 بوصات، وهي أكبر قليلًا من شاشة هاتف جوجل التي تأتي بمقاس قدره 6.7 بوصات، وكلتا الشاشتين تدعمان تقنية LTPO التي تسمح للشاشة بتغيير معدلات التحديث بين 1 و120 هرتزًا، بالإضافة إلى دعم خاصية التشغيل الدائم (Always-on).

الكاميرا:

يحتوي هاتفا Zenfone 11 Ultra و Pixel 8 Pro على كاميرات خلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وتأتي العدسة الثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل في هاتف أسوس، وأما في هاتف جوجل فتأتي العدستان الثانية والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل.

كلا الهاتفين يحتويان على كاميرات أمامية أحادية العدسة، تأتي بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل في هاتف جوجل Pixel 8 Pro، وبدقة قدرها 32 ميجابكسل في هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra.

يوفر كلا الهاتفين صورًا عالية الجودة وواضحة في ظروف الإضاءة العالية، لكن هاتف جوجل يتفوق على هاتف أسوس فيما يتعلق بالتصوير الليلي وفي ظروف الإضاءة المنخفضة؛ إذ يوفر صورًا واضحة وعالية الجودة وغير مشبعة بنحو مفرط.

وبالإضافة إلى ذلك، يدعم هاتف جوجل العديد من مزايا الذكاء الاصطناعي الخاصة بتحرير الصور التي تساعد في تحرير الصور باحترافية دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات تحرير الصور التابعة لجهات خارجية.

وفيما يتعلق بتصوير مقاطع الفيديو، تدعم الكاميرات الخلفية في هاتف Zenfone 11 Ultra تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 8K، وأما الكاميرات الخلفية في هاتف جوجل Pixel 8 Pro، فتدعم تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K.

المعالج والأداء:

يعمل هاتف Zenfone 11 Ultra بمعالج (Snapdragon 8 Gen 3) من كوالكوم الثماني النوى والمصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر، وبتردد يبلغ أقصاه 3.3 جيجاهرتز، ويضم وحدة لمعالجة الرسومات من نوع (Adreno 750)، وأما هاتف Pixel 8 Pro فيعمل بمعالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر.

يقدم كلا المعالجين أداءً متقاربًا بنحو كبير، ولكن معالج كوالكوم أسرع قليلًا من معالج جوجل، وكلا المعالجين يدعمان مزايا الذكاء الاصطناعي.

وفيما يتعلق بنظام التشغيل، يعمل كلا الهاتفين بنظام أندرويد 14 وسيحصل هاتف جوجل Pixel 8 Pro على سبع سنوات من تحديثات نظام التشغيل، وسيحصل هاتف Zenfone 11 Ultra على تحديثين فقط لنظام التشغيل وأربع سنوات من التحديثات الأمنية.

يتوفر هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت، وأما هاتف جوجل Pixel 8 Pro فيتوفر بأربعة خيارات من ذاكرة التخزين الداخلية، هي: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت، وبخيار واحد من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت.

البطارية والشحن:

يحتوي هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra على بطارية تبلغ سعتها 5500 ميلّي أمبير في الساعة، وهي أكبر بقليل من بطارية هاتف جوجل Pixel 8 Pro التي تبلغ سعتها 5050 ميلّي أمبير في الساعة.

تدعم بطارية هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 65 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 100% خلال 39 دقيقة، وأما بطارية هاتف Pixel 8 Pro فتدعم الشحن السلكي بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة.

تتفوق بطارية هاتف جوجل على بطارية هاتف أسوس بسرعة الشحن اللاسلكي؛ إذ تدعم بطارية هاتف أسوس الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، وأما بطارية هاتف جوجل فتدعم الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 23 واطًا.

السعر:

يُباع هاتف أسوس Zenfone 11 Ultra بسعر يبدأ من 900 دولار، ويُباع هاتف Pixel 8 Pro بسعر يبدأ من 749 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتفي Zenfone 11 Ultra و Pixel 8 Pro:

Pixel 8 Pro Zenfone 11 Ultra المعالج معالج جوجل (Tensor G3) الذي يحتوي على تسع نَوَيات، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED)، بقياس قدره 6.7 بوصات. من نوع (LTPO AMOLE) بقياس قدره 6.78 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 128 أو 256 أو 512 جيجابايت، أو واحد تيرابايت. 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. 12 أو 16 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 32 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 13 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10.5 ميجابكسل. أحادية العدسة بدقة قدرها 32 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. لا يدعم. الاتصال شبكات الواي فاي 6e، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). شبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 5.4، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). البطارية 5050 ميلّي أمبير/ الساعة. 5500 ميلّي أمبير/ الساعة. الألوان الأبيض والأسود، والأزرق، والأخضر. الأسود، والرمادي، والبرتقالي، والأزرق. نظام التشغيل أندرويد 14. أندرويد 14. الوزن 213 جرامًا. 224 جرامًا. السعر يبدأ من 749 دولارًا . يبدأ من 900 دولار