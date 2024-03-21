مايكروسوفت وميتا تتهمان آبل بالتحايل

قالت مايكروسوفت في مذكرة داعمة لشركة Epic Games إن آبل لا تفي بنص أو روح الأمر الصادر عن قاضٍ فيدرالي في كاليفورنيا.

وكانت القاضية إيفون روجرز قد أخبرت آبل أنها لا تستطيع منع استخدام الأزرار أو الروابط الخارجية أو غيرها من العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء فيما يتعلق بخيارات الدفع خارج التطبيقات.

واعترضت Epic Games على رسوم آبل التي تتراوح بين 15 في المئة و 30 في المئة على عمليات الشراء داخل التطبيق.

وتحاول آبل منع تجنب تلك الرسوم من خلال منع المطورين توجيه المستخدمين إلى خيارات الدفع المنخفضة السعر خارج نظام iOS البيئي.

ودافعت الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن الرسوم بصفتها تعويضًا معقولًا عن خدماتها في متجرها للتطبيقات.

وتقول مايكروسوفت في المذكرة الداعمة لشركة Epic Games إنها خضعت لقواعد آبل بخصوص توجيه المستخدمين بعيدًا عن طرقها لمعالجة الدفع.

وتوضح المذكرة أن فكرة امتثال آبل لن تحل المشكلة، وأن اقتراحها بالسماح للمطورين بالإشارة إلى رابط شراء خارجي أمر معقد ومرهق.

وكتبت مايكروسوفت: “آبل صممت القيود الجديدة بوضوح لجعل بدائل الشراء داخل التطبيق غير عملية، وغير جذابة للمستهلكين، مما يعني التحايل على روح الأمر القضائي وأهدافه الأساسية”.

وطلبت Epic Games من القاضية روجرز تنفيذ أمرها الأصلي، قائلة إن آبل ترتكب انتهاكًا صارخًا للأمر الزجري.

وقالت المذكرة إن رسوم آبل التي تتراوح بين 12 في المئة و 27 في المئة على عمليات الشراء الخارجية تتعارض مع الغرض من المتطلبات الجديدة نظرًا إلى أنها أقل بقليل فقط مما تطالب آبل المطورين بدفعه مقابل عمليات الشراء داخل التطبيق.

وقد تجعل رسوم الشراء الخارجية من غير الواقعي للمطور إنشاء نظام مدفوعات خارجي، بالنظر إلى أن تكاليف المعاملات الأخرى التي قد يتكبدها من خلال هذا الطريق قد تلغي أيًا من المكاسب البالغ قدرها 3 في المئة التي قد يحصل عليها من الابتعاد عن نظام آبل.

كما أنه من غير المرجح أن يختار العملاء الخيار الخارجي إذا كان بالسعر نفسه أو أعلى.

وقررت ميتا إبداء الرأي الآن وإظهار أن قواعد آبل قد تؤثر حتى في شركات التكنولوجيا الكبرى، وشرحت ميتا كيف تؤثر متطلبات الدفع داخل التطبيق فيها وتزعم أنها تُلحق الضرر بها وبمستخدميها.

وتقول ميتا إن آبل قررت في عام 2022 أن تطالبها بدفع رسوم الشراء داخل التطبيق لمنتجها الذي يتيح للمعلنين تعزيز المنشورات داخل التطبيقات للوصول إلى مستخدمين إضافيين.

وأوضحت ميتا أن هذا التغيير يزيد تكاليف استخدام الميزة، وهو ما لن يحصل إذا تمكنت ميتا من توجيه المستخدمين إلى خياراتها للدفع.

وقالت آبل إنها امتثلت بالكامل للأمر الزجري وأن متطلبات روابط الدفع الخارجية ضرورية لحماية خصوصية المستخدم وأمانه، والحفاظ على سلامة النظام البيئي للشركة، وتجنب إرباك المستخدم، وتمكين مراجعة تطبيقات المطورين.