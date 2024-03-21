مايكروسوفت تعزز مجموعة الملحقات التكيفية

نالت مايكروسوفت منذ مدة طويلة الاستحسان لتركيزها على إمكانية الوصول المفيدة لشريحة كبيرة من السكان تتجاهلها الشركات في كثير من الأحيان بصفتها فكرة ثانوية عندما يتعلق الأمر بتصميم المنتج.

وعرضت الشركة أجهزة إكس بوكس الطرفية التي تركز على إمكانية الوصول لبعض الوقت وقدمت الخط التكيفي Adaptive من الأجهزة الطرفية للحوسبة تقريبًا في هذا الوقت من العام الماضي.

ووصل الخط مزودًا بالمحور التكيفي، وزر D-Pad التكيفي، والفأرة التكيفية والفأرة التكيفية المزودة بالسلك التقليدي ودعم الإبهام، وكلها مصممة لجلب حوسبة ويندوز إلى المستخدمين ذوي الهمم.

واستقبل الخط بحفاوة بسبب مستوى التخصيص الذي يقدمه، وهو جزء أساسي من إيصال هذه المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص.

وحصل الخط التكيفي الآن على تحديث في حدث ويندوز الافتراضي. وصممت مايكروسوفت المنتجات بحيث تتطابق مع الأجهزة الطرفية القياسية ومع بعضها بعضًا لتناسب احتياجات الفرد بصورة فضلى.

وتقدم الشركة أيضًا وظائف إضافية مطبوعة بطريقة ثلاثية الأبعاد لمزيد من التخصيص.

وتجلب مايكروسوفت الفأرة التكيفية التي تتميز بدعم الإبهام، وهي فأرة مسطحة وصغيرة الحجم يمكنك إضافة سلك إليها لجعلها فأرة تقليدية.

وتأتي الفأرة التكيفية على شكل مربع صغير يشمل أساسيات الفأرة المكونة من زرين وعجلة تمرير، ويمكنها الاتصال لاسلكيًا بما يصل إلى 3 أجهزة أو من خلال منفذ USB Type-C.

ويعد المحور التكيفي ملحقًا تكيفيًا لتوصيل الملحقات التكيفية الأخرى، إذ يوجد زران كبيران في الجهة العلوية وزر إقران صغير على الجهة الجانبية، بالإضافة إلى ثلاثة منافذ USB Type-C.

ويسمح لك هذا الجهاز بتوصيل ما يصل إلى 3 أجهزة لاسلكيًا أو عبر منفذ USB Type-C، كما يمكنه أيضًا الاتصال لاسلكيًا بما يصل إلى 4 أزرار تكيفية من مايكروسوفت.

وإلى جانب زر D-Pad التكيفي الموجود المتضمن 8 أزرار قابلة للتكوين لكل اتجاه، توفر الشركة أيضًا الزر المزدوج التكيفي الجديد، وهو جهاز صغير الحجم ذو زرين يمكنك استخدامه بصفته جهازًا للنقر.

كما حصل الخط على عصا التحكم التكيفية، وهي عصا تحكم صغيرة وبسيطة يمكنك استخدامها بصفتها فأرة، وتشبه عصار التحكم التكيفية إلى حد كبير عصا التحكم القديمة الموجودة في منصات أتاري Atari التقليدية.

وتكتمل ملحقات إمكانية الوصول الجديدة من مايكروسوفت بلوحة مفاتيح Surface Pro ذات الإضاءة الخلفية الساطعة والنص الواضح للمستخدمين الذين يعانون ضعف البصر، مع مفتاح مساعد الذكاء الاصطناعي Copilot.